Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar

13.08.2022 17:09

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in son paylaştığı yeşil elbiseli pozuna hayranlarından yorum yağdı. Erbil'in takipçilerinden birinin, "Resmen bir karış kadar" yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

Dün katıldığı bir TikTok yayınında yaptığı cinsel ilişki itirafı çok konuşulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaz aylarına girilmesiyle birlikte sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara devam ediyor.

DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Son olarak 317 bin takipçili Instagram hesabından yeşil elbisesiyle derin göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Erbil, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.

"BİR KARIŞ KADAR"

Yasmin Erbil'in pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmedi. Erbil'in takipçilerinden birinin "Resmen bir karış kadar" yorumu ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Yasmin Erbil'in o pozları:

Yasmin Erbil'in pozuna hayranından yorum gecikmedi: Elbise resmen bir parça
Yasmin Erbil'in pozuna hayranından yorum gecikmedi: Elbise resmen bir parça




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Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar - Son Dakika
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