Sunucu Ece Erken, evine gelen doğal gaz faturasını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da evlerindeki doğal gaz peteklerini yakmaya başladı. Ancak son zamlardan sonra doğal gaz faturaları kabarık geliyor. Bu durumdan nasibini alanlardan biri de ünlü sunucu Ece Erken oldu.

EVİNE GELEN DOĞAL GAZ FATURASINA İSYAN ETTİ

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken son olarak reddi miras yaparak gündeme gelmişti. Son olarak ise oğluna bakıcı arayarak ayda 10 bin TL'yi gözden çıkaran Erken bakıcı bulamadığı için sitem etmişti. Erken'in bu sefer gelen doğal gaz faturasına sitem etti.

"YA HAYIRDIR BENİM EVİM BİR DAİRE"

Ece Erken 3 bin 232 TL'lik faturayı görünce şoke oldu ve paylaşım yaparak "Ya hayırdıR benim evim bir daire sadece bir daire. Gelen fatura 3232 TL pes!" dedi.