Sunucu Ece Erken, evine gelen doğal gaz faturasını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi - Son Dakika
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Sunucu Ece Erken, evine gelen doğal gaz faturasını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi

25.12.2022 14:01

Sunucu Ece Erken, evine 3 bin 232 TL doğal gaz faturası gelmesinden sonra sosyal medyada pahalılığa tepki gösterdi. Erken, "Ya hayırdır benim evim bir daire sadece bir daire. Gelen fatura 3232 TL pes!" ifadelerini kullandı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da evlerindeki doğal gaz peteklerini yakmaya başladı. Ancak son zamlardan sonra doğal gaz faturaları kabarık geliyor. Bu durumdan nasibini alanlardan biri de ünlü sunucu Ece Erken oldu.

EVİNE GELEN DOĞAL GAZ FATURASINA İSYAN ETTİ

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken son olarak reddi miras yaparak gündeme gelmişti. Son olarak ise oğluna bakıcı arayarak ayda 10 bin TL'yi gözden çıkaran Erken bakıcı bulamadığı için sitem etmişti. Erken'in bu sefer gelen doğal gaz faturasına sitem etti.

"YA HAYIRDIR BENİM EVİM BİR DAİRE"

Ece Erken 3 bin 232 TL'lik faturayı görünce şoke oldu ve paylaşım yaparak "Ya hayırdıR benim evim bir daire sadece bir daire. Gelen fatura 3232 TL pes!" dedi.

Ece Erken, evine gelen doğal gaz faturasını görünce sosyal medyadan isyan etti
YORUMLAR (1)
  • Olgun Sevee: Giz askeri ucret aliyomusun gibi ne agliyon suriyeli menmun hayatimdan sen yakiniyon begenmiyosan ulkeyi gel nikabi basim almanyaya getireyim?? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ece Erken, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Ece Erken, evine gelen doğal gaz faturasını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi - Son Dakika


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