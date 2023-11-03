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Ünlü sunucu Metin Uca trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Ünlü sunucu Metin Uca trafik kazası geçirdi

Son Güncelleme: 03.11.2023 23:52

Metin Uca, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

"AĞACA VURARAK DURABİLDİM"

Uca, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlarımız Bursa'da bir etkinlik için menajerim sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim.

"1 HAFTA BOYUNCA TEDAVİ ALTINDA OLACAĞIM"

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi'nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim."

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Metin Uca trafik kazası geçirdi - Son Dakika


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