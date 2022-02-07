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Üretimi olmadığı için hepsi koleksiyonluk - Son Dakika

Üretimi olmadığı için hepsi koleksiyonluk

07.02.2022 12:57
Üretimi olmadığı için hepsi koleksiyonluk

Birçok insanın hala talep gösterdiği müzik kasetleri, artık üretimi olmadığı için satıcıların elinde koleksiyon değeri taşıyor.

Birçok insanın hala talep gösterdiği müzik kasetleri, artık üretimi olmadığı için satıcıların elinde koleksiyon değeri taşıyor.

Geçmiş dönemde müzik piyasasının vazgeçilmezi olan müzik kasetleri, günümüzde pek fazla kullanacak yer bulunmuyor. Araç teyplerinden kaldırılan kaset girişleriyle kullanım alanı neredeyse tamamen biten kasetlere ancak meraklıları talep gösteriyor. Bu yüzden uzun zamandır üretimi olmayan kasetler, azaldıkça daha da değerli hale geliyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır kasetçilikle uğraşan Aynur Bulut, artık ellerindekilerin son kasetler olduğunu söylerken yakında hepsinin koleksiyonluk olacağından bahsetti. Elinde yaklaşık 5 bin müzik kaseti olduğunu belirten Aynur Bulut, "Hala kasetlere ilgi çok fazla, eskiye göre daha değerliler artık. Üretimi olmadığı için bunlar koleksiyon değerinde görülüyor. O yüzden de hem kullanan hem de koleksiyon olarak saklayan müşterim çok fazla. Ben kasetleri 20 liraya satıyorum, internette 500 liraya kadar çıkıyor fiyatları. Elimde 5 binden fazla kaset var, bendekiler de son zaten. Yakında bizlerin de elinde kaset kalmadığı zaman sadece koleksiyoncuların elinde bulunacak ve daha yüksek meblağlara satılıyor olacak. Şehir dışından çok fazla müşterim var. Hem kargo yapıyorum, hem gelip buradan bakıp alıyorlar" dedi.

Mekanda konsept olarak kullanmak için kullanılıyor

Son zamanlarda kasetler için yeni kullanım alanları doğduğunu anlatan Aynur Bulut, gün geçtikçe talep oluştuğunu söyledi. Hızlı tüketilen şeylere karşı kasetlerin hala direndiğinden bahseden Aynur Bulut sözlerine şöyle devam etti:

"Dün bir müşterim geldi, yeni bir kafe açacakmış. Mekanda konsept olarak kullanmak için birçok kaset aldı buradan. Kasetleri dekor amaçlı kullanan da gerçekten meraklısı olduğu için alanlar var, her şekilde talep çok. Kasetlerin zamanında internet yoktu ve insanlar kaset kapağını açtıkları zaman 'o sanatçı ne giymiş, nasıl bir poz vermiş?' diye heyecanlı şekilde beklerdi. İnsanlar şarkıların sözlerini ezberlemek için veya yeni çıkan video klipleri izlemek için çok mücadele verirdi ama artık bunlar çabuk tüketiliyor. Şu an her yeni çıkan şeyi hemen elde edebiliyoruz, ama eskiden kaset almak için kuyruk olanlar vardı. Şimdiki gençlerin arasında yeni yeni kaset toplamaya başlayanlar var. Eskiler çoktan topladı bitirdi, ama bazı gençler yeni başlıyor. Sevdikleri müzik gruplarının eski kasetlerini bulmak için çabalıyorlar" - ESKİŞEHİR

Üretimi olmadığı için hepsi koleksiyonluk
Üretimi olmadığı için hepsi koleksiyonluk
Üretimi olmadığı için hepsi koleksiyonluk

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Eskişehir, Tragger, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Üretimi olmadığı için hepsi koleksiyonluk - Son Dakika Magazin


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