Oyuncu Ali Sürmeli, 14 Mayıs'ta oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Oyuncu Ali Sürmeli, 14 Mayıs'ta oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı

03.04.2023 10:35

Usta oyuncu Ali Sürmeli, sosyal medya hesabından seçim pusulasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaretleyerek, "Oyumu açıkça ilan ediyorum. Tüm sanatçılardan, aydınlardan ve ünlülerden de bu hassasiyeti bekliyorum" ifadelerini kullandı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrol oyuncularından Ali Sürmeli, sosyal medya hesabından seçim pusulasını paylaşarak oy vereceği adayı açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan eden Sürmeli, başta oyuncular olmak üzere vatandaşlara da çağrı yaptı.

"BUGÜN SUSAN, YARIN KONUŞMASIN"

Gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda zaman zaman adından söz ettiren usta oyuncu, Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafta oy pusulasından Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaretleyerek "Normalde verilen oy söylenmez. Ancak normal bir dönemde değiliz. Gireceğimiz seçim de normal bir seçim değil. Oyumu açıkça belli ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu! Tüm sanatçılardan, aydınlardan ve ünlülerden de bu hassasiyeti bekliyorum. Bugün susan, yarın konuşmasın" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ali Sürmeli 'Oyumu açıkça ilan ediyorum' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu
Oyuncu Ali Sürmeli 'Oyumu açıkça ilan ediyorum' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu
Oyuncu Ali Sürmeli 'Oyumu açıkça ilan ediyorum' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu
Oyuncu Ali Sürmeli 'Oyumu açıkça ilan ediyorum' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu
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Ali Sürmeli, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ali Sürmeli, 14 Mayıs'ta oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Ali Sürmeli, 14 Mayıs'ta oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı - Son Dakika
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