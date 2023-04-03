Oyuncu Ali Sürmeli, 14 Mayıs'ta oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı

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Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isme sert çıktı: Benden hangi yüzle randevu isteyeceksin?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisinin başrol oyuncularından Ali Sürmeli, sosyal medya hesabından seçim pusulasını paylaşarak oy vereceği adayı açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan eden Sürmeli, başta oyuncular olmak üzere vatandaşlara da çağrı yaptı.

"BUGÜN SUSAN, YARIN KONUŞMASIN"

Gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda zaman zaman adından söz ettiren usta oyuncu, Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafta oy pusulasından Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaretleyerek "Normalde verilen oy söylenmez. Ancak normal bir dönemde değiliz. Gireceğimiz seçim de normal bir seçim değil. Oyumu açıkça belli ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu! Tüm sanatçılardan, aydınlardan ve ünlülerden de bu hassasiyeti bekliyorum. Bugün susan, yarın konuşmasın" ifadelerini kullandı.