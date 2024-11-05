Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı

Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

05.11.2024 16:28
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Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sevenlerini geçmişe götürdü. Usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlik fotoğrafına yer verdi. Özyağcılar, paylaşımında yer alacağı yeni bir proje için kendisinden gençlik fotoğrafının talep edildiğini dile getirdi.

"ÜZMEDİ BENİ ŞİMDİKİ HALİM"

Özyağcılar, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet1 kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hepsi buram buram hala yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim."

Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı

Erdal Özyağcılar, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Gençlik, Medya, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zafer musaboğlu:
    5 para etmez bir adam 7 31 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    Zafer bey karakter olarak bilmem ama oyunculu güzel bence herkes oyuncu olamaz 12 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    yeni nesil bilmez bu adamı 70 li kuşak bilir bizimkileri. adam gibi adam 10 2 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    yıllar taşı eritiyor 5 0 Yanıtla
  • Murat Dadalı:
    ne haber ama 2 0 Yanıtla
  • Sinan Altintas:
    Gençliğe erenkoyde babasını naber dükkandaslıiıyorfu 1 0 Yanıtla
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