Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı

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Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sevenlerini geçmişe götürdü. Usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlik fotoğrafına yer verdi. Özyağcılar, paylaşımında yer alacağı yeni bir proje için kendisinden gençlik fotoğrafının talep edildiğini dile getirdi.

"ÜZMEDİ BENİ ŞİMDİKİ HALİM"

Özyağcılar, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet1 kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hepsi buram buram hala yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim."