Usta Oyuncu Tanju Tuncel'in Ölümü Ata Demirer'i Yıktı - Son Dakika
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Usta Oyuncu Tanju Tuncel'in Ölümü Ata Demirer'i Yıktı

15.07.2023 14:40

Sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğarken Eyvah Eyvah film serilerinde birlikte rol aldığı Ata Demirer'den paylaşım gecikmedi. Ünlü komedyen, Instagram hesabından Tanju Tuncel'in fotoğrafını yayınlayarak üzüntüsünü dile getirirken, onu tanıdığı en naif ve kendine has insanlardan biri olarak nitelendirdi.

Sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğarken Eyvah Eyvah film serilerinde birlikte rol aldığı Ata Demirer'den paylaşım gecikmedi.

"TANIDIĞIM EN NAİF EN KENDİNE HAS İNSANDI"

Instagram hesabından Tanju Tuncel'in fotoğrafını yayınlayarak üzüntüsünü dile getiren Ata Demirer, "Hayatımda tanıdığım en naif en kendine has insanlardan biriydi Tanju abla. Hani kimisi ben buradayım der! Bana bakın der! Ben der! O hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: DÜNYA FANİ ÖLÜM ANİ..PARAYLA DEĞİL SIRAYLA HEPİMİZ GİDECEĞİZ..ÖNEMLİ OLAN ÖLMEK DEĞİL..NASIL YAŞADIĞIMIZ..ALLAH İÇİN NE YAPTIĞIMIZ..GERİSİ BOŞ..OLSA DA OLUR OLMASA DA..ALLAH RAHMET EYLESİN İNŞALLAH.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Usta oyuncu Tanju Tuncel, hayata gözlerini yumdu Usta oyuncu Tanju Tuncel, hayata gözlerini yumdu

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Son Dakika Magazin Usta Oyuncu Tanju Tuncel'in Ölümü Ata Demirer'i Yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta Oyuncu Tanju Tuncel'in Ölümü Ata Demirer'i Yıktı - Son Dakika
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