Usta Oyuncu Tanju Tuncel'in Ölümü Ata Demirer'i Yıktı

Sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğarken Eyvah Eyvah film serilerinde birlikte rol aldığı Ata Demirer'den paylaşım gecikmedi.

"TANIDIĞIM EN NAİF EN KENDİNE HAS İNSANDI"

Instagram hesabından Tanju Tuncel'in fotoğrafını yayınlayarak üzüntüsünü dile getiren Ata Demirer, "Hayatımda tanıdığım en naif en kendine has insanlardan biriydi Tanju abla. Hani kimisi ben buradayım der! Bana bakın der! Ben der! O hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki" ifadelerini kullandı.