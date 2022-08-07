Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti

Sanatçı Emel Sayın, kardeş acısıyla yıkıldı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Fatoş Sayı hayatını kaybetti.

"NE DESEM YETMİYOR"

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah. Allah rahmet eylesin" notu ile paylaştı.

"1-2 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR" DEMİŞTİ

Emel Sayın, "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" demişti.

20 YILDA 4 BÜYÜK KAYIP

Emel Sayın diğer kardeşi Hülya Sayın'ı 2001, ablası Şenel Sayın'ı 2009, annesi Suat Sayın'ı 2014'te kaybetmişti. Kayıplarının ardından verdiği bir röportajda "Çok acılarım oldu. Yatağa girip uyumaya çalıştığımda her şey hücum ediyor" demişti.