Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti

07.08.2022 08:54
Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti

Usta sanatçı Emel Sayın'ın bir süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sayın "Ne desem yetmiyor" duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sanatçı Emel Sayın, kardeş acısıyla yıkıldı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Fatoş Sayı hayatını kaybetti.

"NE DESEM YETMİYOR"

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah. Allah rahmet eylesin" notu ile paylaştı.

Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti

"1-2 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR" DEMİŞTİ

Emel Sayın, "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" demişti.

Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti

20 YILDA 4 BÜYÜK KAYIP

Emel Sayın diğer kardeşi Hülya Sayın'ı 2001, ablası Şenel Sayın'ı 2009, annesi Suat Sayın'ı 2014'te kaybetmişti. Kayıplarının ardından verdiği bir röportajda "Çok acılarım oldu. Yatağa girip uyumaya çalıştığımda her şey hücum ediyor" demişti.

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Emel Sayın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti - Son Dakika


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