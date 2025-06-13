Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım - Son Dakika
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Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir\'in Pakize\'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
13.06.2025 17:10
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''Uzak Şehir'' dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Yaren Güldiken, sezon finalinin ardından çıktığı tatilde paylaştığı pozlarla en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Güzel oyuncunun paylaşımlarına ''Senin bu fizikle başrol olman lazım'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı ve sezon boyunca reytinglerde üst sıralarda yer alan Uzak Şehir dizisi, başarılı oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmişti. Bu oyunculardan biri olan Yaren Güldiken, dizideki performansıyla büyük beğeni toplarken, tatil döneminde yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor.

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

BEYAZ BİKİNİSİYLE NEFES KESTİ

Yaren Güldiken'in Instagram hesabından peş peşe paylaştığı beyaz bikinili sahil pozları takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Doğal güzelliği ve zarif tarzıyla öne çıkan oyuncu, "sade ama etkileyici" görünümüyle sosyal medyada övgü topladı.

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

"SENİN BU FİZİKLE BAŞROL OLMAN LAZIM"

Oyuncunun paylaşımlarına gelen yorumlar da en az görseller kadar dikkat çekti. "Senin bu fizikle başrol olman lazım", "Ah Pakize ah, yaşıyorsun bu hayatı" ve "Yaren çok güzelsin" gibi yorumlarla hayranları oyuncuya olan beğenilerini dile getirdi.

İşte Yaren Güldiken'in o paylaşımları;

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir, Magazin, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ayşe onat:
    öffff siz erkeklerin nefesi nede çabuk ??kesiliyor.birde üstüne hemen baş rol verdiniz.anlaşılmazlar sizi 21 4 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    başrol fiziklemi olunuyor o nasıl bir başlık liyakatsız admin..! 16 2 Yanıtla
  • murat atis:
    Her soyunana başrol veriliyor. Yazgül de soyundu. 12 1 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Müsteri için görsel önemli 8 0 Yanıtla
  • pazaryoleticaret:
    Ülkemizin güzellikleri. 1 1 Yanıtla
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