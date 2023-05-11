Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sibel Kekilli'nin son hali, herkesi şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sibel Kekilli'nin son hali, herkesi şaşırttı

11.05.2023 18:26

Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filmiyle adını duyuran Sibel Kekilli'nin son görüntüsü herkesi şaşırttı. Türk takipçilerinden gelen çirkin yorumlar yüzünden paylaşımlarını Türkiye'ye kapalı olarak paylaşan ünlü oyuncunun son halini gören hayranları, "Yıllara meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

Bir dönem cinsel içerikli filmlerde rol alan ancak sonrasında Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmiyle adını duyuran ünlü oyuncu Sibel Kekilli uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yıllar önce yetişkin filmlerinde rol alması yüzünden çirkin yorumlara maruz kalan ve bu nedenle Instagram hesabını Türk takipçilerine kapatan Sibel Kekilli'nin son hali ortaya çıktı.

"YILLARA MEYDAN OKUYOR" DEDİRTTİ

Son olarak Başrollerinde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz'in rol aldığı Karanlık Gece filminde rol alan Sibel Kekilli'nin son halini görenler "Yıllara meydan okuyor" demekten kendini alamadı.

İşte Sibel Kekilli'nin son hali;

Uzun süredir ortalarda yoktu! İşte Sibel Kekilli'nin son hali
YORUMLAR
500
Uzun süredir ortalarda yoktu! İşte Sibel Kekilli'nin son hali Uzun süredir ortalarda yoktu! İşte Sibel Kekilli'nin son hali

Sibel Kekilli, Fatih Akın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sibel Kekilli'nin son hali, herkesi şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Yılın bomba haberi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı renklerine bağlamak istiyor
19:16 İlk durakları Ankara oldu! Süper Lig'e çıkan Samsunspor'dan gönülleri fetheden hareket
19:13 Yılın sürprizi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı Beşiktaş'a istiyor
18:55 Bahçeli'nin sesi alanı inletti! Seçim sürecinde ilk defa böyle görüntülendi
18:43 AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak
18:37 AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak
18:40 Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor
18:34 Bakan Soylu, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Kasetin ürünü, kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor
18:14 Seçim sürecinde Bahçeli'yi ilk kez böyle gördük! Sesi adeta alanı inletti
18:01 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Nasıl saf dışı bıraktığı ortaya çıkar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 19:37:38. #1.12#
SON DAKİKA: Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sibel Kekilli'nin son hali, herkesi şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement