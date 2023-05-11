Bir dönem cinsel içerikli filmlerde rol alan ancak sonrasında Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmiyle adını duyuran ünlü oyuncu Sibel Kekilli uzun süredir ortalarda görünmüyordu.
Yıllar önce yetişkin filmlerinde rol alması yüzünden çirkin yorumlara maruz kalan ve bu nedenle Instagram hesabını Türk takipçilerine kapatan Sibel Kekilli'nin son hali ortaya çıktı.
Son olarak Başrollerinde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz'in rol aldığı Karanlık Gece filminde rol alan Sibel Kekilli'nin son halini görenler "Yıllara meydan okuyor" demekten kendini alamadı.
İşte Sibel Kekilli'nin son hali;
Son Dakika › Magazin › Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sibel Kekilli'nin son hali, herkesi şaşırttı - Son Dakika