Uğur Pektaş Ortaya Çıktı! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika
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Uğur Pektaş Ortaya Çıktı! Son Hali Şaşırttı

06.09.2022 11:59
Uğur Pektaş Ortaya Çıktı! Son Hali Şaşırttı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Uğur Pektaş (43), yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde ortaya çıktı. İşte Pektaş'ın son hali...

Arka Sokaklar dizisi ve Survivor yarışmasıyla adını geniş çevrelere duyuran oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir ortalarda yoktu. Tasavvufla ilgilenen Pektaş, yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze töreninde ortaya çıktı.

Gamze Özçelik'ten boşandıktan sonra ekranlarda çok fazla boy göstermeyen Pektaş'ı cenazede görenler şaşkınlık yaşadı.

Pektaş, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş (d. 16 Ekim 1979, İstanbul) Türk oyuncu.

Uğur Pektaş, 16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da Arnavut bir annenin ve Seferihisarlı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda otelcilik bölümünde öğrenim gördü.

2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. 2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer aldı.

19 Haziran 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2009 yılında eşi Gamze Özçelik ile Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları oldu. Aynı yıl İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye geri döndü. 2011 yılında İlker İnanoğlu'nun ekibe geri dönmesiyle birlikte Gamze Özçelik de diziye geri döndü. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Ateş rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

2016 yılında Arka Sokaklar'ın 385. bölümünde diziden ayrıldı. Dizisinin toplam 297 bölümünde yer aldı. 2020 yılının başlarında Survivor 2020 kadrosuna dahil olarak yarışmaya başlamışken yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.

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Kaynak: Snob Magazin

Ömer Tuğrul İnançer, Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uğur Pektaş Ortaya Çıktı! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika

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