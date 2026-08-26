Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi - Son Dakika
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Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

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Bir döneme damgasını vuran ‘Kurtlar Vadisi’ dizisindeki Polat Alemdar rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile birlikte Bitlis’in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, uzun bir aradan sonra çocuklarıyla birlikte ortaya çıktı. 2012–2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalan ve bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi olan ünlü oyuncu, rotasını tarihi kutlamaların merkezi Ahlat'a çevirdi.

Vadi'nin <a class='keyword-sd' href='/polat-alemdar/' title='Polat Alemdar'>Polat Alemdar</a>'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Necati Şaşmaz, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen anma ve kutlama etkinliklerine katıldı. Oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir ile birlikte bölgedeki tarihi alanları gezen Şaşmaz, etkinlik alanında da vatandaşların ilgi odağı oldu.

SOSYAL MEDYADA "AHLAT GEZİSİ" PAYLAŞIMI

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 54 yaşındaki ünlü oyuncu, çocuklarıyla birlikte geçirdiği özel anları takipçileriyle paylaştı. Şaşmaz, Ahlat gezisinden kareleri sosyal medya hesabından "Ahlat gezisi" notuyla paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Şaşmaz'ın paylaştığı kareler; 

Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

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Son Dakika Magazin Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi - Son Dakika
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