Veda Mektubu dizisinin final tarihi değişti, 4 bölüm daha çekilecek - Son Dakika
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Veda Mektubu dizisinin final tarihi değişti, 4 bölüm daha çekilecek

28.06.2023 15:16

Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım ve Selim Bayraktar'ın başrolü paylaştığı Veda Mektubu dizisi, 20. bölümde final yapması bekleniyordu. Ancak alınan yeni kararla dizinin 2 bölüm daha çekilmesine karar verildi. Dizi, bayram sonrası yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak.

Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım ve Selim Bayraktar'ın başrolü paylaştığı Veda Mektubu dizisinin 20. bölümde final yapması bekleniyordu. Ancak alınan yeni kararla dizinin 4 bölüm daha çekilmesine karar verildi.

FİNAL TARİHİ DEĞİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Veda Mektubu dizisi bayram sonrası yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak. Kanal D'de pazartesi akşamları yayınlanan dizinin 20. bölümde veda etmesi gündemdeydi. Ancak yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizinin bölüm sayısı uzadı. 20. bölümle final yapması beklenen dizinin 24. bölüme kadar uzamasına karar verildi. Her şey yolunda giderse bölüm sayısının 26. bölüme kadar uzama ihtimali de var.

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Veda Mektubu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Veda Mektubu dizisinin final tarihi değişti, 4 bölüm daha çekilecek - Son Dakika


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