Venezuela Güzellik Kraliçesi Ariana Viera Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Venezuela Güzellik Kraliçesi Ariana Viera Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

03.08.2023 16:09

Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması için hazırlıklar yapan Ariana Viera, Florida'da geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetti. 13 Temmuz'da kendi kullandığı araçla uyuyakalan genç model kaza yaptı ve hastaneye ulaşırken hayatını kaybetti. Başarılı bir model olan Ariana aynı zamanda iş kadınlığına da adım atmış ve yardımseverliği ile tanınıyordu. Annesi Vivian Ochoa, kızının sürekli başkalarına yardım ettiğini ve bu yüzden yorulduğunu söyledi. Ariana Viera'nın ani ve erken ölümü ülkesinde ve hayranları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması için hazırlıklar yapan Ariana Viera, Florida'da geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetti.

Venezuela güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Talihsiz kaza, 13 Temmuz'da Ariana'nın kendi kullandığı araçla gerçekleşti. Uykusuzluk ve yorgunluğun etkisiyle direksiyon başında uyuyakalan genç model kaza yaptı. Acil müdahale ekipleri, modeli iki kez hayata döndürmeye çalışsa da maalesef hastaneye ulaşırken Ariana hayatını kaybetti.

Venezuela güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Başarılı bir model olan Ariana, aynı zamanda iş kadınlığına da adım atmış ve Full House Cleaning adlı temizlik şirketini yönetmeye başlamıştı. Özverili çalışmaları ve yardımseverliği ile tanınıyordu.

Venezuela güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Hep başkalarının yardımına koşar, yardım meleği gibi birçok insana destek olurdu. Annesi Vivian Ochoa, "Kızım her zaman başkalarına yardım ederdi ve bu yüzden sürekli yorulurdu" dedi.

Venezuela güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Başarılı modelin ani ve erken ölümü, ülkesinde ve hayranları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Bu parlak yeteneğin geleceği, trajik bir kaza ile karanlığa gömüldü.

Venezuela güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
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Güzellik Yarışması, Venezuela, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Venezuela Güzellik Kraliçesi Ariana Viera Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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