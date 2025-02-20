Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı - Son Dakika
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Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bu sefer kahvehaneye giderek kendinden söz ettirdi. Pembe kürklü şapkasıyla kahvehaneye giden Tilki, amcalarla ilginç pozlar verdi.

20.02.2025 20:18
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Şarkıları, sahne tarzı ve performanslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ilginç paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Aleyna Tilki, bu sefer kahvehaneye girdi.

ALEYNA TİLKİ KAHVEHANEYE GİTTİ

Pembe kürklü şapkasını giyen Aleyna Tilki, bir anda kahvehaneye girdi. Kahvehanedeki vatandaşlarla fotoğraflar çekilen Tilki, birbirinden ilginç pozlar verdi.

İşte Aleyna Tilki'nin kahvehane pozları:

Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Aleyna Tilki, Magazin, 3-sayfa, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İbrahim Tokgöz:
    saygısız ordaki bütün insanlar senin baban hatta deden yaşında, ayak ayak üstüne atmak ne hadsizlik,, görgüsüz 101 14 Yanıtla
    VillaUmut:
    Şu Anadolu’nun da tek derdi bacak bacak üstüne atmak ve atmamak :)) 3 16
  • Çelikk:
    Bir kere Ünlü Değil Bu Sıradan Kişi 97 5 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Çok ilginç bir karakter babanesiyle güne gidecek kadar deli 34 3 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Gençler kesmiyo yaşlılara mi göz koydun 24 2 Yanıtla
  • 62CanMet60:
    ünlü şarkıcı mı?????? Yuh! 22 1 Yanıtla
  • Neowise Wise:
    Delidir ne yapsa yeridir 18 2 Yanıtla
  • İsmail Bayram:
    Yakında bu mahlugatı erkekler hamamında görürseniz şaşırmayın gündemde kalmak için herşei yapar bunlar 9 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    pozzlar yok 4 0 Yanıtla
  • Esmanur1:
    haci müzigi cok aradinmi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı - Son Dakika
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