Şarkıları, sahne tarzı ve performanslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ilginç paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Aleyna Tilki, bu sefer kahvehaneye girdi.
Pembe kürklü şapkasını giyen Aleyna Tilki, bir anda kahvehaneye girdi. Kahvehanedeki vatandaşlarla fotoğraflar çekilen Tilki, birbirinden ilginç pozlar verdi.
İşte Aleyna Tilki'nin kahvehane pozları:
Son Dakika › Magazin › Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı - Son Dakika
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