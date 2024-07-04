Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi - Son Dakika
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Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi

Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi

Bir süredir ihanet söylentisiyle gündeme gelen David ve Victoria Beckham çifti evliliklerinin 25. yılını kutladı. Ünlü çift, kutlama için de düğünlerinde tercih ettikleri mor kıyafetleri giydi.

04.07.2024 16:04
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1999 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Victoria Beckham ve David Beckham çifti evliliklerinin 25. yıldönümü kutladı.

BİR KEZ DAHA BÜYÜLEDİLER

25. seneleri için özel bir kutlama yapmayı tercih eden ikili, düğünlerinden sonra yaptıkları kutlamada giydikleri mor renkteki kıyafetleri tercih etti. Antonio Berardi imzalı kıyafetleri yeniden giyen çift, Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımda "Bakın ne bulduk" ifadelerini kullandı. Genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle yıllara meydan okuduğunu kanıtlayan Victoria Beckham, şıklığıyla göz kamaştırdı.

DÜĞÜNE BEBEKLERİYLE ÇIKMIŞLARDI

1999 yılında Spice Girls grubunda şarkıcılık yapan Victoria Beckham ile David Beckham, düğünlerine 4 aylık oğullarıyla katılmıştı.

Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi
Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi
Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi
Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi
Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi
Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi
Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi

Victoria Beckham, David Beckham, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Victoria ve David Beckham, evliliklerinin 25. yılında düğün kıyafetlerini yeniden giydi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Turgut: Ozuruktan haberler 0 0 Yanıtla

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