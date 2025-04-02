Volkan Konak'ın vefatıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, sahnede gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Volkan Konak'ın vefatıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, sahnede gözyaşlarına boğuldu

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Mahsun Kırmızıgül, kısa aralıklarla yaşadığı kayıplarla sarsıldı. Annesi ve üvey annesinin ardından, ''ağabeyim'' dediği Edip Akbayram'ı kaybeden Kırmızıgül, şimdi de Volkan Konak'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşıyor. İstanbul'daki konserinde Volkan Konak'ın şarkısını seslendiren Kırmızıgül, gözyaşlarına hâkim olamadı.

02.04.2025 10:58  Güncelleme: 11:04
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Geçtiğimiz aylarda annesi Faike Bezencir'i kaybeden ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, haftalar sonra üvey annesi Zühre Bezencir'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Ardından 'ağabeyim' dediği Edip Akbayram'ın ölüm haberiyle derin bir üzüntüye boğulan Mahsun Kırmızıgül bu kez de Volkan Konak'ın vefatıyla zor günler geçiriyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı, Volkan Konak'ın şarkısını seslendirdiği anlarda gözyaşlarına engel olamadı. Sahne aldığı mekanda duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ün gözyaşlarına hâkim olamadığı anlar, anbean kameralara yansıdı.

"NE TADIMIZ KALDI NE TUZUMUZ"

Mahsun Kırmızıgül, Volkan Konak'ın ölüm haberi sonrası sosyal medya sayfasından şu ifadelerle acısını dile getirmişti, "Ah Volkan ağabeyim ah... Son zamanlarda kaybettiğim sevdiklerim, yaşadığımız acı olaylar... Ne tadımız kaldı ne tuzumuz, ne baharımız ne de bayramımız... Her şey eksik, her şey yarım... Az önce İzmir'de sahnedeydim. Müziğin içinde kaybolmuşken aldığım acı haberle sahnede adeta sarsıldım. Volkan Konak; İTÜ'den ağabeyimiz, çok sevdiğim sanatçı dostumuz, sahnede, alkışlar arasında hayata veda etmiş. O an zaman durdu, müzik sustu, içimde bir şey daha koptu. Ailesine, dostlarına ve onu seven herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. İçimdeki bu karanlık ne zaman aydınlanacak? Ne zaman yeniden nefes alacağız, ne zaman bu hüzün dinecek, bilmiyorum. Tek bildiğim; içimde büyüyen bu boşluğun her geçen gün biraz daha derinleştiği. Her gidenin ardından biraz daha yalnız, biraz daha eksik kaldığım."

VOLKAN KONAK BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak, 1 Nisan Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı. Volkan Konak son vasiyeti üzerine bugün Maçka Merkez Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Konakoğlu mezarlığında babasının yanına defnedilecek.

Volkan Konak\'ın vefatıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, sahnede gözyaşlarına boğuldu

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Son Dakika Magazin Volkan Konak'ın vefatıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, sahnede gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 205622:
    iç okumasaydin keşke bok etmişim sarkiyi 0 1 Yanıtla
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