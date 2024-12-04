Wanda Nara Icardi\'nin babasına da sardı

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Wanda Nara, Mauro Icardi ile ayrılık sürecindeki çalkantılara rağmen eski kayınpederine doğum günü mesajı göndererek yine çok konuşuldu.

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı, hem medya hem de hukuk arenasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Ayrılığın ardından birbirlerini ifşa ettikleri olaylar dizisi sürerken, Wanda, Susana Giménez ile yaptığı röportajda boşanmanın detaylarını ve sadakatsizlik iddialarını açıkladı.

Ancak bu ifşaların ardından 48 saat geçmeden, eski kayınpederi Juan Carlos Icardi'ye yaptığı jest sosyal medyada dikkat çekti.

BEKLENMEDİK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Wanda Nara, Instagram hikayelerinden yaptığı iki paylaşım ile Juan Carlos Icardi'nin doğum gününü kutladı. Paylaşımında eski kayınpederini, kızı Francesca ile birlikte gösteren bir fotoğraf yayınladı ve, "En tatlı büyükbabanın doğum günü kutlu olsun, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından, Juan Carlos ile birlikte bir uçakta oldukları eski bir fotoğrafı daha paylaştı. Wanda, bu görüntüye, "Dünyanın en iyi dedesi, çocuklarım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim" notunu ekledi.