Wanda Nara Icardi'nin babasına da sardı - Son Dakika
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Wanda Nara Icardi'nin babasına da sardı

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Ünlü model Wanda Nara, ayrılık sürecinde olduğu eşi Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi'ye doğum günü mesajı göndererek adından söz ettirdi. Nara'nın bu hareketi, takipçileri arasında çeşitli yorumlara neden oldu.

04.12.2024 11:36
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Wanda Nara, Mauro Icardi ile ayrılık sürecindeki çalkantılara rağmen eski kayınpederine doğum günü mesajı göndererek yine çok konuşuldu.

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığı, hem medya hem de hukuk arenasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Ayrılığın ardından birbirlerini ifşa ettikleri olaylar dizisi sürerken, Wanda, Susana Giménez ile yaptığı röportajda boşanmanın detaylarını ve sadakatsizlik iddialarını açıkladı.

Ancak bu ifşaların ardından 48 saat geçmeden, eski kayınpederi Juan Carlos Icardi'ye yaptığı jest sosyal medyada dikkat çekti.

BEKLENMEDİK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Wanda Nara, Instagram hikayelerinden yaptığı iki paylaşım ile Juan Carlos Icardi'nin doğum gününü kutladı. Paylaşımında eski kayınpederini, kızı Francesca ile birlikte gösteren bir fotoğraf yayınladı ve, "En tatlı büyükbabanın doğum günü kutlu olsun, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından, Juan Carlos ile birlikte bir uçakta oldukları eski bir fotoğrafı daha paylaştı. Wanda, bu görüntüye, "Dünyanın en iyi dedesi, çocuklarım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim" notunu ekledi.

Wanda Nara Icardi'nin babasına da sardı
Wanda Nara Icardi'nin babasına da sardı
Wanda Nara Icardi\'nin babasına da sardı

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Son Dakika Magazin Wanda Nara Icardi'nin babasına da sardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yasin YILDIZ:
    Günün Wanda-icardi haberi geldi. Birazdan arda güler haberi de gelir rahatlarız çünkü bu haberleri her gün gözümüze sokmazlarsa günümüz iyi geçmez. 25 0 Yanıtla
  • Ali :
    Yeter artik siz zevk mi aliyorsuz böyle sacma sapan haber yapmaktan 18 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    iyi boynuzladı 2 1 Yanıtla
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