Yalın şarkılarıyla binlerce genci coşturdu - Son Dakika
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Yalın şarkılarıyla binlerce genci coşturdu

20.05.2022 13:30
Yalın şarkılarıyla binlerce genci coşturdu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve bir özel şirket tarafından düzenlenen Gençlik Festivali'nde sahneye çıkan Yalın, şarkılarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve bir özel şirket tarafından düzenlenen Gençlik Festivali'nde sahneye çıkan Yalın, şarkılarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Samsun Batı Park'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, bir özel şirket tarafından düzenlenen 'Gençlik Festivali' ile kutlandı. Kortej geçişleri, bando takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu sporcularının cimnastik ve trambolin gösterileriyle tam bir bayram kutlaması olan festivalin son sürprizi ise Yalın konseri oldu. Konser alanını dolduran binlerce genç, Yalın şarkılarıyla 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Gençlerin 19 Mayıs'ını kutlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir kısım gençlerimiz sosyal medyadan konser isteklerini yazıyordu. Şimdi başladık. Sizi Türkiye'nin güzel, ülkemizin en nezih en iyi sanatçılarıyla buluşturacağız. Bu akşam ilkine Yalın kardeşimizle başlıyoruz" dedi.

Sahneden hitap eden Başkan Demir konser alanındaki binlerce gence şahsi telefon numarasını da paylaştı. Telefon numarasını iki kez söyleyen Demir, "Aradığınızda açamazsam mesaj atın. Sosyal medyadan bizi izleyin" diye konuştu.

Konuşmanın ardından konser devam etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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