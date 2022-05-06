Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Kuzey Irak'tan yurda dönen Altay nelerle karşılaşacak? - Son Dakika

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay'ın rol aldığı Yalnız Kurt dizisinde Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Doğan mı? Bevar mı?

KUZEY IRAK'TA BASKIN YİYEN SARE VE ALTAY YURDA DÖNÜYOR

HANGAR YENİDEN HAREKETLENİYOR