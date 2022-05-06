Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Kuzey Irak'tan yurda dönen Altay nelerle karşılaşacak? - Son Dakika
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Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Kuzey Irak'tan yurda dönen Altay nelerle karşılaşacak?

06.05.2022 14:46

Yayına girdiği günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt'un bu akşam yayınlanacak 15.bölümünde Altay, iyice hareketlenen hangarda dövüşmeye hazırlanıyor.

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay'ın rol aldığı Yalnız Kurt dizisinde Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Doğan mı? Bevar mı?

KUZEY IRAK'TA BASKIN YİYEN SARE VE ALTAY YURDA DÖNÜYOR

Kuzey Irak'ta baskın yiyen Sare ve Altay ise son anda kurtularak yurda dönerler. Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir. Ahmet Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçen Golyat'a karşı hamlelerini artık daha cesur yapmaktadır ve hedefinde Nizam vardır. Ahmet, Nizam'ı köşeye sıkıştırabilecek midir? Viking ise kendisini özel bir operasyonla kurtaran Altay ile ilgili yoğun şüphe duymaya başlar. Altay'ın sıra dışı bir cesaret ve beceri ile bu işlere kalkışmasının normal bir şey olmadığını düşünmektedir. İstihbaratçı refleksleri ile Viking ve Sare, Altay'ın kim olduğunun peşine düşerler. Altay ise bu durumun farkındadır ve soğukkanlılıkla kendini gizlemeye çalışır. Davut Bahadır'ın yetim kurtlar ile olan fotoğrafını gören Sare, Altay'ın Kumandan ile olan bağını öğrenebilecek mi?

HANGAR YENİDEN HAREKETLENİYOR

Golyat ise boş durmayıp sokak olaylarını çıkarmak için eylemlerine devam eder. Golyat'ın sokakları karıştırmak için hedefinde bu sefer çocuklar vardır. Golyat çocukları kullanarak sokakları karıştırmayı başarabilecek mi? Hangar hareketlenmiş dövüşçüler ringe çıkmıştır. Altay da uzun zaman sonra ringde dövüşür. Altay ringde dövüşürken Altay'ı merakla izleyen sürpriz biri de seyirciler arasındadır. Altay'ı izleyen bu gizemli gözler kime ait?
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Son Dakika Magazin Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Kuzey Irak'tan yurda dönen Altay nelerle karşılaşacak? - Son Dakika


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