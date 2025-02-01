Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim - Son Dakika
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Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim

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Survivor yarışmasının tanınan ismi Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor'a gidemeyeceğini söyleyerek, 'Popstar olacağım' dedi.

01.02.2025 09:19
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Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından Survivor'a katılıp katılmayacağı konusuna açıklık getirdikten sonra yeni şarkısını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı Survivor 2025 için Turabi Çamkıran'a yarışmaya katılıp katılmayacağı sorulmaya başlandı.

Survivor'a katılmayacağını söyleyen Turabi Çamkıran yeni hedefini şöyle anlattı:

"SORMAKTAN VAZGEÇİN"

"Survivor'a gelemiyorum arkadaşlar. Sormaktan vazgeçin. Ben şarkıcı olacağım, popstar olacağım. İlk İngilizce parçam yayında"

Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor! Yeni şarkısını duyurdu

Turbo Turabi ayrıca 'Wine Me, Dine Me!' isimli yeni şarkısını sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü isim, şarkıyı paylaşır paylaşmaz sosyal medyada gündem oldu.

Şarkısı büyük ilgi çeken Turabi, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Şaka gibi ya. İnanılmaz patladı bu parça. Şu an inanılmaz ama dünyanın en popüler tv şovlarından teklifler yağıyor menajere. Dünyanın en popüler ve dijital mecra şovlarında sazımla beraber bir turneye hazır olun. Benimle şovda düet yapmak isteyenleri duyunca kafayı yiyeceksiniz" dedi.

Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim

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Son Dakika Magazin Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cihan Işık:
    bok gibi sesi var birde elinde tespih kro 22 1 Yanıtla
  • Bu Kim:
    la seni kim ne yapsin zaten piyasa senin gibilerle kayniyor 13 0 Yanıtla
  • 19815530:
    türk milleti varken bunun gibiler daha çok para vurur. 12 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kral pop tv ye denk geldim ,neler var şok oldum, bu onlardan iyi. Parayı verip klip çekiyorlar, yine para verip o klibi yayınlatıyorlar sonrada meşhur olunca para kazanmaya başlıyor, bar vb eğlence mekanlarında şarkı söylüyor, kadınlar matineside türedi tekrar, oraya da çıkar oldu bitti. 3 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    BU KADAR SALAK VRKEN MEMLEKETTE ARABESK BİLE OKUSAN DİNLERLER ") 1 0 Yanıtla
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