Ünlü sunucu Esra Erol\'un yapay zeka dolandırıcılığına başvurduğu ortaya çıktı

Dolandırıcıların yeni hedefi olan ünlü sunucu Esra Erol'un daha önce çektiği bir videosu yapay zeka yöntemiyle yeniden seslendirildi. Görüntüsü ve sesi kullanılarak insanların kandırıldığını öğrenen Erol ise yasal yollara başvurdu.

"OLTALAMA YÖNTEMİYLE DOLADIRICILIK GİRİŞİMİNE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Yapay zeka yöntemiyle konuşmasının değiştirildiğini öğrenen Esra Erol, Instagram hesabından dolandırıcıların hazırladığı görüntüyü ve videonun orijinal halini paylaştı. Yasal yollara başvuran Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran, yaptığı açıklamada "Kamuoyuna duyurulur... Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde BOTAS'ın logosu ve müvekkil Esra Erol Özbir'in görselleri ve sesi kullanılarak hatta inandırıcılığı arttırmak adına deepfake yöntemiyle 'yatırım fırsat' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir. Mali ve hukuki yönden suç teşkil etmektedir. Bahse konu internet siteleri ve hesaplar hakkında yasal işlemler ivedilikle başlatılmıştır. Dijital mecralarda, para kazandırma vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.