Estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Taha Duymaz'ın şarkısına eleştiri yağdı

Arınç'tan, Nebati'nin gündem olan konuşmasıyla ilgili bomba gönderme

Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Taha Duymaz, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşmüştü. Son olarak kulak operasyonu geçiren Taha Duymaz bu kez hayranlarının karşısına yeni şarkısına çektiği kliple çıktı.

BEĞENİLMEDİ

"Koz" adlı şarkı çıkaran Taha Duymaz hayranlarını bir hayli şaşırttı. Yeni imajıyla şarkısına klip çeken fenomen isim eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı. Şarkıyı beğenmeyen birçok kullanıcı Duymaz için "Dinleyenlere Allah sabır versin." yorumunda bulundu. Şarkı şu ana kadar 68 bin izlenme aldı.