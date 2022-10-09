Estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Taha Duymaz'ın şarkısına eleştiri yağdı - Son Dakika
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Estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Taha Duymaz'ın şarkısına eleştiri yağdı

09.10.2022 13:43

Yaptığı yemek videolarıyla tanınan, daha sonra yaptırdığı estetiklerle büyük bir değişim yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın yayınladığı 'Koz' isimli şarkı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Taha Duymaz, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşmüştü. Son olarak kulak operasyonu geçiren Taha Duymaz bu kez hayranlarının karşısına yeni şarkısına çektiği kliple çıktı.

BEĞENİLMEDİ

"Koz" adlı şarkı çıkaran Taha Duymaz hayranlarını bir hayli şaşırttı. Yeni imajıyla şarkısına klip çeken fenomen isim eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı. Şarkıyı beğenmeyen birçok kullanıcı Duymaz için "Dinleyenlere Allah sabır versin." yorumunda bulundu. Şarkı şu ana kadar 68 bin izlenme aldı.

Estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Taha Duymaz şarkı çıkardı! Beğeniden çok eleştiri var
Estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Taha Duymaz şarkı çıkardı! Beğeniden çok eleştiri var
Estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Taha Duymaz şarkı çıkardı! Beğeniden çok eleştiri var
Estetiklerle bambaşka biri olan fenomen Taha Duymaz şarkı çıkardı! Beğeniden çok eleştiri var
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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Taha Duymaz'ın şarkısına eleştiri yağdı - Son Dakika


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