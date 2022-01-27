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Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle! - Son Dakika

Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle!

27.01.2022 14:11
Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, yeni bölüm fragmanı ile seyirciyi şok etti. 18. bölümün fragmanı yayınlanan Yargı dizisi, izleyenler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Her hafta Pazar günü yayınlanan yargı dizisi 18. bölümde neler olacağı merak ediliyor. Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Peki, Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yargı dizisi herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenmektedir. Son bölümde çarpıcı bir sonla biten sevilen Yargı dizisi, acaba 18. bölümde seyirciyi neler bekliyor merak konusu oldu. Yargı dizisi yeni bölüm fragmanını izlemek isteyen vatandaşlar, Yargı yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle! Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi bu hafta neler olacağı merak ediliyor. Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi oyuncuları kim? Yargı dizisi ne zaman yayınlanıyor? Yargı dizisi bu akşam var mı? Detaylar haberimizdedir…

YARGI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Engin'in ölümü sonrasında bütün oklar Ceylin'i hedef aldı. Ceylin, Engin'i öldüğü geceyi hatırlamaya çalışıyor. Hapisten çıkan Ceylin, Ilgaz'ın çabalarıyla o geceyi hatırlamaya başlar. Ilgaz'ın desteği ile büyük güç toplayan Ceylin, sonunda Engin'in kimin öldürdüğüne dair bir ipucu hatırlar. Ancak Engin'i kimin öldürdüğü hala gizemini korumaktadır. Ceylin'in hatırladığı en önemli detay ise katilin bir kadın olduğudur. Pars savcı ise tüm tarafsızlığıyla soruşturmayı derinleştirir. Neva ve Laçin Pars tarafından sorgulanmaktadır. Bir yandan Ceylin, Ilgaz'ın istifa ettiğini öğreniyor. Bu duruma çok sinirlenen Ceylin, Ilgaz'a tepki gösteriyor.

Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle!

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YORUMLAR
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Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle! - Son Dakika
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