Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle!

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Engin'in ölümü sonrasında bütün oklar Ceylin'i hedef aldı. Ceylin, Engin'i öldüğü geceyi hatırlamaya çalışıyor. Hapisten çıkan Ceylin, Ilgaz'ın çabalarıyla o geceyi hatırlamaya başlar. Ilgaz'ın desteği ile büyük güç toplayan Ceylin, sonunda Engin'in kimin öldürdüğüne dair bir ipucu hatırlar. Ancak Engin'i kimin öldürdüğü hala gizemini korumaktadır. Ceylin'in hatırladığı en önemli detay ise katilin bir kadın olduğudur. Pars savcı ise tüm tarafsızlığıyla soruşturmayı derinleştirir. Neva ve Laçin Pars tarafından sorgulanmaktadır. Bir yandan Ceylin, Ilgaz'ın istifa ettiğini öğreniyor. Bu duruma çok sinirlenen Ceylin, Ilgaz'a tepki gösteriyor.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla
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