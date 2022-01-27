Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı izle! Yargı 18. yeni bölüm fragmanı izle!

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YARGI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Engin'in ölümü sonrasında bütün oklar Ceylin'i hedef aldı. Ceylin, Engin'i öldüğü geceyi hatırlamaya çalışıyor. Hapisten çıkan Ceylin, Ilgaz'ın çabalarıyla o geceyi hatırlamaya başlar. Ilgaz'ın desteği ile büyük güç toplayan Ceylin, sonunda Engin'in kimin öldürdüğüne dair bir ipucu hatırlar. Ancak Engin'i kimin öldürdüğü hala gizemini korumaktadır. Ceylin'in hatırladığı en önemli detay ise katilin bir kadın olduğudur. Pars savcı ise tüm tarafsızlığıyla soruşturmayı derinleştirir. Neva ve Laçin Pars tarafından sorgulanmaktadır. Bir yandan Ceylin, Ilgaz'ın istifa ettiğini öğreniyor. Bu duruma çok sinirlenen Ceylin, Ilgaz'a tepki gösteriyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI