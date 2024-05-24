Yargıtay, Cem Yılmaz'ın 10 Bin Dolar Nafaka Ödemesine Devam Kararı Verdi - Son Dakika
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Yargıtay, Cem Yılmaz'ın 10 Bin Dolar Nafaka Ödemesine Devam Kararı Verdi

Yargıtay, Cem Yılmaz\'ın 10 Bin Dolar Nafaka Ödemesine Devam Kararı Verdi

Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onaylayarak Cem Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti. Cem Yılmaz, dolar kurundaki artışı ve gelirinin azalmasını gerekçe göstererek nafakanın 40 bin liraya indirilmesini istemişti ancak mahkeme talebi kısmen kabul etti. Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını bozarak Cem Yılmaz'ın aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine karar verdi.

24.05.2024 19:15
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Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre, Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi'nin kararını onayarak Cem Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.

NAFAKANIN 40 BİN LİRAYA İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirdi. Yılmaz, çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etti.

Boşanma protokolünün imzalandığı tarihte dolar kurunun 2 lira 13 kuruş olduğunu kaydeden Cem Yılmaz, dolar kurunun artışını ve pandemi döneminde gelirinin azaldığını belirtti.

Yılmaz, bu gerekçeyle 2022'de dava açarak iştirak davasının Türk lirası cinsine uyarlanmasını ve aylık 40 bin liraya indirilmesini istedi.

Ahu Yağtu ise çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Cem Yılmaz'ın talebinin reddedilmesini istedi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, çocuğunun ihtiyacını ve dolar kurundaki öngörülemeyen artışı da dikkate alarak Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul etti.

Kararda 10 bin dolarlık iştirak nafakasının Türk lirasına çevrilmesine ve Cem Yılmaz'ın aylık 70 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmedildi.

10 BİN DOLAR ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını inceledi. Cem Yılmaz'ın protokolün 4. maddesinde ayrıntılı olarak yer alan;

"Belirlenen nafaka tutarının tarafların ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olduğu ve kurlarda meydana gelecek olası artışlar da öngörülmek suretiyle" şeklindeki ibareyi kabul ettiği hatırlatıldı.

Kararda 10 bin doların Cem Yılmaz'ın ekonomik ve sosyal durumuna göre ödeme gücünün çok üstünde bir tutar olmadığına kanaat getirildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği "Cem Yılmaz, 70 bin lira nafaka ödeyecek" şeklindeki kararı bozarak Cem Yılmaz'ın aylık 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yargıtay, Cem Yılmaz'ın 10 Bin Dolar Nafaka Ödemesine Devam Kararı Verdi - Son Dakika

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