Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi - Son Dakika
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Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi

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Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yemek programında ilginç anlar yaşandı. Gülay isimli yarışmacının mutfakta aniden çığlık atması sonucunda önce korkan Zuhal Topal, sonrasında tepki gösterdi. Topal, ''Kaç yaşına gelmiş insanlarsınız. Hareketlerimize tepkilerimize dikkat edelim'' dedi.

12.12.2024 07:23
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Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Yemekteyiz programında enteresan anlar yaşandı. Gülay isimli yarışmacı aniden çığlık atınca ortalık karıştı. Çılgına dönen Topal, yarışmacıya tepki gösterdi.

Programda her hafta olduğu gibi bu hafta da ilginç bir olay ekranlara geldi. Yemekleri ve masası eleştirilen yarışmacı Gülay Hanım daha fazla dayanamayarak mutfakta çığlık attı.

Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi

ZUHAL TOPAL'DAN YARIŞMACIYA SERT TEPKİ

Mutfaktan gelen çığlık sesini duyan Zuhal Topal ve yarışmacılar endişelendi. Gülay Hanım'ın bir şey olmadığını ve eleştirilere sinirlendiğini söylemesinin ardından Zuhal Topal küplere bindi.

Topal, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu nasıl bir çığlıktır yahu? Bu olmaz. Bir televizyon programındasınız. Kaç yaşına gelmiş insanlarsınız. Çoluğunuz çocuğunuz var. Hareketlerimize tepkilerimize dikkat edelim. Bu kadar da değil. Aklımızı aldın. Bu kadarına da gerek yok. Bu ne abartı tepki yahu?"

Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi

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Son Dakika Magazin Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Johny Guitar:
    Bu programlar kaldırılmalı 26 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunları seyreden varmı ya 10 0 Yanıtla
  • Taha Göktaş:
    Özellikle böyle tiplerden her hafta 1 tane seçip reyting içinde para karşılığı senaryo yapıyorlar sonrada haber olup dikkat çekiyorlar 6 1 Yanıtla
  • Erdem özgüler:
    sizi izleyenleri sınır dışı etmek gerekir 0 0 Yanıtla
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