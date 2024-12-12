Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi

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Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı Yemekteyiz programında enteresan anlar yaşandı. Gülay isimli yarışmacı aniden çığlık atınca ortalık karıştı. Çılgına dönen Topal, yarışmacıya tepki gösterdi.

Programda her hafta olduğu gibi bu hafta da ilginç bir olay ekranlara geldi. Yemekleri ve masası eleştirilen yarışmacı Gülay Hanım daha fazla dayanamayarak mutfakta çığlık attı.

ZUHAL TOPAL'DAN YARIŞMACIYA SERT TEPKİ

Mutfaktan gelen çığlık sesini duyan Zuhal Topal ve yarışmacılar endişelendi. Gülay Hanım'ın bir şey olmadığını ve eleştirilere sinirlendiğini söylemesinin ardından Zuhal Topal küplere bindi.

Topal, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bu nasıl bir çığlıktır yahu? Bu olmaz. Bir televizyon programındasınız. Kaç yaşına gelmiş insanlarsınız. Çoluğunuz çocuğunuz var. Hareketlerimize tepkilerimize dikkat edelim. Bu kadar da değil. Aklımızı aldın. Bu kadarına da gerek yok. Bu ne abartı tepki yahu?"