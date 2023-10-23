Yasak aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın annesi ile Cansu Tosun'un babası bir kez daha yan yana

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşamaya başladı. Haklarında çıkan haberlere rağmen sessizliğini koruyan Tosun ve Seyhan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarını görünce uzaklaşan ikiliden Seyhan, soruları yanıtsız bırakırken keyifli olduğunu da dikkatlerden kaçmadı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Geçtiğimiz haftalar ilk kez birlikte görüntülenmeleriyle yasak aşk yaşadıkları ortaya çıkan Kenan Tosun ve Umay Seyhan, bir kez daha Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülendi. Serpil Tosun ile evliliği devam eden Kenan Tosun, gazetecileri görünce panik oldu. Kenan Tosun, sevgilisinin yanından ayrılıp, başka bir yöne ilerledi. Umay Seyhan ise hiçbir soruya cevap vermeden basın mensuplarının yanında yürüdü. Öte yandan Umay Seyhan'ın keyifli hali de dikkat çekti.

NE OLDU?

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun çıktı. Umay Seyhan ve Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'un komşu olduğu ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Yasak aşk iddiasının ardından sessizliğini bozan Serpil Tosun, "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum" diyerek yaşananları kabul etti.

Babasının yasak aşkı hakkında konuşmaktan kaçınan Cansu Tosun, "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" diyerek yorum yapmamayı tercih ederken Serenay Sarıkaya da annesinin özel hayatıyla ilgili sadece "Benim bununla ilgili bir şey demem doğru olmaz" dedi.