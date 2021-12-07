Yasak Elma'da son zamanların çok konuşulan esprisi yapıldı

Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı isimli kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öne sürmüştü. Yayında eşi ile yüzleşen Pazarlı, stüdyoda kendinden geçerek kocasına isyan etmişti. Gülay Pazarlı'nın herkesin yüreğini dağlayan sözleri sonrasında sıra görüntülü bağlantı ile yayına katılan kocasına geçmişti. Karısının isyanını umursamayan kocanın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi sosyal medyada gündem oldu.

DİZİDE DE İŞLENDİ

Sosyal medyada sık sık dönen espri, son olarak dizilere de sirayet etti. Fox TV'nin ilgiliyle izlenen dizisi Yasak Elma'da da kimsenin dilinden düşürmediği espri işlendi. Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin bir sahnede, gazetecilere verdiği röportaj sırasında, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" diyerek başlaması diziyi takip edenleri güldürdü. O sahnenin yayınlanmasından kısa süre sonra görüntüler viral oldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR DE AYNI ESPRİYİ YAPMIŞTI

47. Altın Kelebek Ödülleri töreninde ödül alan ve teşekkür konuşması yapmak üzere sahneye çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir de sözlerine, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese merhaba…" diyerek başlamıştı.