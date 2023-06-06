Yasak Elma dizisi final yaptı, başrol oyuncuları duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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Yasak Elma dizisi final yaptı, başrol oyuncuları duygusal anlar yaşadı

06.06.2023 14:24

6 yıldır FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi dün akşam ekranlara veda etti. Son bölümü seyreden başrol oyuncularından Eda Ece, Şevval Sam ve Melisa Doğu gözyaşlarına boğuldu.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz ve Bahtiyar Memili'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi dün akşam yayınlanan 177. bölümüyle ekran macerasını noktaladı.

AĞLATAN VEDA

6 yıldır yayınlanan dizinin başrol oyuncuları da son bölümü birlikte izledi. Son sahnede duygularına hakim olamayan Şevval Sam, Eda Ece, Melisa Doğu ve Bahtiyar Memili gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Şevval Sam, "Hoşça kalın! Bizi unutmayın, biz bir elmanın iki yarısıydık" notunu yazdı.

6 yıldır yayınlanan Yasak Elma final yaptı, başroller son bölümü izlerken ağladı

EDA ECE: BİR DEVRİN SONU

Son bölümün ardından Instagram hesabından bir veda paylaşımı yapan Eda Ece, Hoşça kal Yıldız'ım... Bir devrin sonu! Bana kattığın her şey için teşekkür ederim. İyi ki seni oynamışım! Yıldız'ımı, Yasak Elma'yı seven, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu işte emeği geçen arkadaşlarımın hepsine kocaman alkış. Başardık, hem de ne çok severek...Yeni karakterlerde görüşmek üzere, senin yerin bende saklı. Aysel mendilimi getir" ifadelerini kullandı.

6 yıldır yayınlanan Yasak Elma final yaptı, başroller son bölümü izlerken ağladı
YORUMLAR (6)
  • süleyman hakan gökşen: boş beleş diziler... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: bir ülkenin kalitesi, güldüğü espri ile ve okuma alışkanlığıyla ölçülür, rahmetli, Kemal Sunal'a hâlâ gülüyorsa bir millet, lafın bittiği yerdeyiz demektir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mesut yuksel: saçma ve boş bir dizi....çok şükür! hayrete düşmemek lazım, aslında bunun gibi onlarca saçma ve aptalca diziler var. Hatta reyting uğruna zavallı insanların duygularının sömrüldüğü onlarcası.. Eğitim sistemimizin ne halde olduğunu buradan görüyoruz zaten. Yabancı National graphic izlerken bizde bunlarla ömrümüzü geçiriyoruz. Bravo RTUK. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Melisa Doğu, Yasak Elma, Şevval Sam, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma dizisi final yaptı, başrol oyuncuları duygusal anlar yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma dizisi final yaptı, başrol oyuncuları duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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