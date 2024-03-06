Kızıl Goncalar dizisine Yasak Elma'dan Melisa Doğu katıldı - Son Dakika
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Kızıl Goncalar dizisine Yasak Elma'dan Melisa Doğu katıldı

Kızıl Goncalar dizisine Yasak Elma\'dan Melisa Doğu katıldı

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve diğer oyuncuların başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna Yasak Elma'da oynayan Melisa Doğu dahil oldu. Doğu, dizide tarikat tarafından katılan Ayza karakterini canlandıracak.

06.03.2024 08:18  Güncelleme: 08:23
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Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Tuzak, Selen Öztürk, Şerif Erol ve Duygu Sarışın'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi kadrosu genişliyor. Diziye son olarak Yasak Elma'da oynayan Melisa Doğu dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ömür Atay'ın yönettiği, Necati Şahin'in ise yazdığı dizinin kadrosuna katılan Melisa Doğu, Ayza karakterini oynayacak. Dizide tarikat tarafından bir isim olarak katılacak olan Doğu, oğlu Affan ile ekibe dahil olacak. Affan'ı oynayacak isim ise henüz netleşmedi.

Melisa Doğu, 6 sezon devam eden Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın annesi Asuman'ı oynamıştı. Ünlü oyuncu dizi final yaptıktan sonra da Kopuk'ta rol almıştı.

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Melisa Doğu, Kızıl Goncalar'a katıldı

Melisa Doğu, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızıl Goncalar dizisine Yasak Elma'dan Melisa Doğu katıldı - Son Dakika

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