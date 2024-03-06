Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Tuzak, Selen Öztürk, Şerif Erol ve Duygu Sarışın'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi kadrosu genişliyor. Diziye son olarak Yasak Elma'da oynayan Melisa Doğu dahil oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ömür Atay'ın yönettiği, Necati Şahin'in ise yazdığı dizinin kadrosuna katılan Melisa Doğu, Ayza karakterini oynayacak. Dizide tarikat tarafından bir isim olarak katılacak olan Doğu, oğlu Affan ile ekibe dahil olacak. Affan'ı oynayacak isim ise henüz netleşmedi.
Melisa Doğu, 6 sezon devam eden Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın annesi Asuman'ı oynamıştı. Ünlü oyuncu dizi final yaptıktan sonra da Kopuk'ta rol almıştı.
Son Dakika › Magazin › Kızıl Goncalar dizisine Yasak Elma'dan Melisa Doğu katıldı - Son Dakika
Nazan Öncel'in konserinde, 'Kara Plak' adlı yeni albümünden şarkıların yanı sıra klasikleşmiş şarkıları da seslendirildi. Konser alanında tüm biletlerin tükenmesi üzerine canlı yayın yapıldı. Sanatçı, hayranlarıyla interaktif diyaloga girerek espri yaparken, kadın cinayetlerine de değinerek duygusal bir eser seslendirdi.
Ataşehir Nikah Dairesi'nde gerçekleşen nikah töreninde Nazmiye (Koçar)-Selahattin Demir çifti evet diyerek mutluluğa adım attı. Nikaha CHP Eski milletvekili Gürsel Tekin, Tarık Erandan ve Nisa Sıla Koçar da şahitlik yaparak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Selahattin Demir, Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunu bir Hareket ve Antrenman Uzmanı iken, Nazmiye Koçar Demir ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu genç bir fizyoterapist. Nikah sonrası düğün yemeği ise Damat Beyin babası Hayati Demir tarafından Kozyatağı Hayati Ocakbaşı'nda verildi. Çift, balayı için Dubai'yi tercih etti.
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, KKTC'de düzenlenen özel bir tanıtım gecesinde performans sergiledi. Organizasyona bir gün önceden gelen Uluğ, Kuzey Kıbrıs'ta ev beğendi ve bir ev almak istediğini dile getirdi. Ayrıca, uzun süredir birlikte olduğu Asil Gök ile evlenme planları yaptığını ve Kıbrıs'ta evleneceğini açıkladı.
Şarkıcı Müşerref Akay, Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında eski eşi tarafından şiddet gördüğünü ve bu nedenle eşini dövüp boşandığını açıkladı. Akay, yaşadığı olayları izleyicilerle paylaştı ve kendisine el kaldırılması durumunda boşanacağını söyledi.
Survivor All Star'da yaşanan Sema ve Pınar arasındaki kavga büyük bir olay haline geldi. Sema'nın Pınar'a tekme atmasıyla çıkan kavgada diğer yarışmacılar araya girdi. Olayın ardından Sema diskalifiye edildi ve Pınar'a pek çok yorum yapıldı. Acun Ilıcalı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve Pınar'ın ceza almadığını açıkladı. Demet Akalın ise Acun Ilıcalı'ya Merve'nin hamile olup olmadığını sordu.
Konuk olduğu programda Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star'a katılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, "Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 6-10 Mart haftasında16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Ece Musiki Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Ece Durmaz yönetiminde gerçekleşen konserde Zeki Duygulu'nun sevilen eserlerini seslendirdi. Anma konserine katılan Tayfun Duygulu ise dedesinin eserlerini saksafonuyla sahneye çıkarak seslendirdi. Tayfun Duygulu, yakın zamanda 'Dedemin Şarkıları' adlı özel bir albüm projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 56. Türkiye Sineması Ödülleri'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödül kazandı. Törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler yaptı ve Merve Dizdar ile Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödüllerini aldı. Ayrıca diğer kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, yeni şarkısı 'Yoksun' ile dünya müzik listesinde kendine yer buldu. Yaşar, bu başarıyla Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B. gibi dünya starlarını geride bıraktı ve listeye giren tek Türk oldu.
Survivor Allstar programından ayrılan ünlü oyuncu Ersin Korkut, ABD'de Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz'in yardım organizasyonuna katılarak evsizlere pizza yaptı. Korkut, kendi geçmiş deneyimlerinden dolayı evsizlerin zorluklarını iyi bildiğini belirterek yardım etkinliğine katıldığını söyledi. Hakkı Akdeniz ise Korkut'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek evsizlere yardım etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.
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