Spor tarzıyla dikkat çeken Özilhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

36 yaşındaki ünlü isim, gazetecilerin yılbaşı planlarını sormaları üzerine şu cevabı verdi; "Evdeyiz, ailece. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz..."

"Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz."

Özilhan, "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider dedikleri için mi yeni yıla evde giriyorsunuz?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, ben çocukluğumda öyleydim. İzzet'te genelde öyleymiş, o yüzden belki de çocuklarla olmak istiyoruz" cevabını verdi.

Yakın arkadaşları Kerem Bursin ile Hande Erçel 'in ayrılık dedikodularının hatırlatılması üzerine sosyetik güzel, "Öyle bir şey yok. Mutlular, keyifleri yerinde" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Özilhan, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, " Kerem Bürsin yakın arkadaşınız. Hande Erçel'i takibe aldınız mı? Tanıştınız mı?" sorusuna "O konuları konuşmayayım ben" yanıtını vermişti.