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Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı! - Son Dakika

Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı!

28.12.2021 11:11
Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı!

Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Özilhan, yakın arkadaşları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ilişkisi hakkındaki sorulara da cevap verdi.

Milliyet'ten Umut Ünver'in Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren ve 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Spor tarzıyla dikkat çeken Özilhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

36 yaşındaki ünlü isim, gazetecilerin yılbaşı planlarını sormaları üzerine şu cevabı verdi; "Evdeyiz, ailece. Belki bir iki arkadaşımız gelecek, beraber vakit geçireceğiz..."

"Şehir dışı ya da yurt dışına çıkmıyoruz. Hep bizde toplanıyorduk, pandemi girince o düzen bozuldu. Şimdi tekrar toparlamaya çalışıyoruz."

Özilhan, "Yeni yıla nasıl girerseniz öyle gider dedikleri için mi yeni yıla evde giriyorsunuz?" sorusuna ise, "Bilmiyorum, ben çocukluğumda öyleydim. İzzet'te genelde öyleymiş, o yüzden belki de çocuklarla olmak istiyoruz" cevabını verdi.

Yakın arkadaşları Kerem Bursin ile Hande Erçel'in ayrılık dedikodularının hatırlatılması üzerine sosyetik güzel, "Öyle bir şey yok. Mutlular, keyifleri yerinde" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Özilhan, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, "Kerem Bürsin yakın arkadaşınız. Hande Erçel'i takibe aldınız mı? Tanıştınız mı?" sorusuna "O konuları konuşmayayım ben" yanıtını vermişti.

Bu yüzden Serenay Sarıkaya ile aranız açılmış" iddialarının hatırlatılması üzerine ise ünlü isim, "Yine ben konuşmayayım o konuları" diyerek, uzaklaşmıştı.
Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı!
Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı!
Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı!
Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı!
Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı!
Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı!
Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı!

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Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yasemin Özilhan'dan şaşırtan Hande Erçel-Kerem Bürsin cevabı! - Son Dakika
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