Yatta bikini ile dans eden 47 yaşındaki Shakira, fiziği ile büyüledi

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Ünlü şarkıcı Shakira, Instagram'da paylaştığı yeni bir videoda dans ederken görüldü. 47 yaşındaki sanatçı, mavi bir bikiniyle bir yatta arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.

Shakira'nın yeni şarkısı "Soltera" (Bekar), bekar hayatını kutladığını gösteriyor. Şarkıda "Yaramazlık yapmaya ve iyi vakit geçirmeye hakkım var. Artık istediğimi yapabilirim, bekar olmak güzel" diyor.

Bu şarkı, Shakira'nın son albümü "Las Mujeres Ya No Lloran"ın (Kadınlar Artık Ağlamıyor) devamı niteliğinde. Albüm, Latin müzik listelerinde büyük başarı elde etti.

Shakira, 2022'de futbolcu Gerard Pique'den ayrılmıştı. İki çocuk annesi sanatçı, bu ayrılıktan sonra bekar hayatını kucakladığını söylüyor.

Geçtiğimiz aylarda bir röportajda konuşan Shakira, tek eşliliği "ütopya" olarak tanımladı. Ancak ebeveynlerinin 50 yıllık evliliğini örnek göstererek, aşka hala inandığını belirtti.

Shakira, arkadaşlığın önemine de değindi: "İlişkim 12 yıl sürdü ama arkadaşlarım bir ömür boyu yanımda olacak. Zor zamanlarda dostluğun gerçek değerini anladım" dedi.