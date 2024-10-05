Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor - Son Dakika
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Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor

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Ünlü halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'na evlenme teklifi etti. Bingöl, 25 Ekim'de Ayvalık'ta düzenlenecek olan düğünün müjdesini verdi.

05.10.2024 09:18
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Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'na evlenme teklifi etti. Yavuz Bingöl nikah tarihlerini de açıkladı.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserle sona erdi. Müzikseverlerden yoğun ilgi gören etkinlikte ünlü sanatçılar Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan aynı sahneyi paylaştı.

Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

NİKAH ŞAHİTLERİ BİLE BELLİ

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz Bingöl, sevgilisi Nilşah Ağaoğlu'na kuliste evlenme teklif ettiğini açıkladı. "2 saat önce burada sadece ikimizken teklif ettim. 25 Ekim'de Ayvalık'ta nikâhımız var" diyen ünlü türkücü, nikâh şahitlerinin de Oktay Kaynarca ile Elif Buse Doğan olacağını söyledi.

Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor
Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor

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Son Dakika Magazin Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Güven Yaşar:
    Fakir yapsa sapık oluyor 36 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ortalık sübyancılarla dolu. 17 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    artık turkiyenin gündemi bu tür şeyler 16 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    bul parayı al karıyı 12 0 Yanıtla
  • Uğur Yayman:
    ne haber yaptınız be sizi tebrik ediyorum 8 0 Yanıtla
  • Crixus :
    Genc askiyla... yersen 2 0 Yanıtla
  • Engin Daşlıca:
    Aşk mı yok canım meşk 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor - Son Dakika
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