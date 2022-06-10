Yaz Aşkım şarkısının Yunanistan'da izinsiz kullanılması hakkında konuşan Ege, devam eden davadan bahsetti - Son Dakika
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Yaz Aşkım şarkısının Yunanistan'da izinsiz kullanılması hakkında konuşan Ege, devam eden davadan bahsetti

10.06.2022 16:12

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan başarılı şarkıcı Ege, Yaz Aşkım isimli şarkısının Yunanistan'da kullanılmasıyla ilgili 10 yıldır mücadele ettiğini ifade etti. Türkiye'de açtığı davayı kazandığını söyleyen şarkıcı, Yunanistan'da da tazminat davası açtığını açıkladı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk müziğinin başarılı ismi Ege oldu. 1995 yılında çıkardığı Yaz Aşkım isimli şarkısının izinsiz şekilde Yunanistan'da kullanıldığından bahseden Ege, yıllardır verdiği hukuk mücadelesini anlattı.

"ŞARKIMIN BİR YUNAN BESTECİYE AİT OLDUĞUNU SÖYLEMELERİ BENİ DELİRTTİ"

Kendisine ait olan şarkının kullanıldığını söyleyen Ege, "Yıllar önce Yaz Aşkım isimli şarkım Yunanistan'da kullanılmış. 2010 yılında da bir dergide eleştirmen 'Ege'nin Yaz Aşkım isimli şarkısının orijinali dinlemek isterseniz bu albümde mevcut' demişti. Tarih böyle değişiyor. Sen bir Türk'ü bu şarkının bir Türk bestecisine ait olduğuna ikna edemiyorsun. Şarkının Yunan bestecisine ait olduğunu söylemeler, beni delirtti ve dava açtım. Davayı kazandım" dedi.

Yaz Aşkım şarkısı Yunanistan'da izinsiz kullanılan Ege, dava sürecini anlattı: Türkiye'dekini kazandık, Yunanistan'da da dava açtık

"TÜRKİYE'DEKİ DAVAYI KAZANDIK, YUNANİSTAN'DA DA BİR DAVA AÇTIK"

Dava sürecinden bahseden Ege, sözlerine şöyle devam "Yunanistan'a o şarkının bir Türk bestecisi Ege'ye ait olduğu tescillendi. Tarihi değiştirmemek için bu çok önemli. Bu dava yıllardır sürüyor. Son duruşmamız 26 Mayıs'ta idi. Eylül ayında da karar duruşması olacak. Hakim şarkıyı üstüme tescilledi ama tazminatına gerek duymadı. Gerekçe olarak zaman aşımı olduğu söylendi. Oysa ki Yunanistan'da zaman aşımı 20 yılmış. Dava sürecinde şarkıyı reklam kampanyasında bir kere daha kullandılar. Çok ciddi bir ekonomik değeri var. Aynı adama bu sefer de Yunanistan'da dava açtık. 2010 yılında Türkiye'de açtık, 2012 yılında kazandık. Beste bize ait olduğu için Yunanistan'da bir hakkımız doğdu. Hem telifin hem de tazminatın alınması için dava açtık. Dava süreci 10 yıldır sürüyor. Çok sinir bozucu bir durum. Kendi ülkemde şarkının kabul edilmeyerek bir Yunanlıya mal edilmesi beni delirtti."

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Son Dakika Magazin Yaz Aşkım şarkısının Yunanistan'da izinsiz kullanılması hakkında konuşan Ege, devam eden davadan bahsetti - Son Dakika


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