Çeşme 'den Bodruma gelirken yolda aracı bozulan Bilimlier, konsere yarım saat geç çıktı. Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce seveninden özür dileyerek programına başlayan Başarılı şarkıcı "Yolda gelirken aracım bozuldu, geçen başka araç isteyerek onunla buraya geldim. Nazara geldik sanırım bu piyasada bizi çekemeyenler var" dedi. Geç başladığı konserini uzatıp, yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalarak, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Deha Bilimlier, muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktaladı. Öte yandan Deha Bilimlier'i dinlemeye gelenler arasında Yeliz Yeşilmen 'de vardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tragger, Bodrum, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Deha 'piyasada bizi çekemeyenler var' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.