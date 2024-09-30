Çağla Şikel\'den yazı aratmayan bikinili pozlar

Magazin

Çağla Şikel, havaların soğuduğu sonbaharın ilk günlerinde havuzlu paylaşımlar geldi. Havuz keyfi ile büyük ilgi toplayan manken, bikinisiyle verdiği pozlarla takipçilerini hayran bıraktı. Ünlü isim, düzgün fiziğiyle beğeni toplarken geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte sunuculuk yapan Çağla Şikel, kakül modasına uyum sağlayarak yeni saç modeli ve zarafetiyle yine övgüleri topladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Şikel, bu kez de oğulları Kuzey ve Uzay ile olan kareleriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Havaların soğumasına rağmen yaza veda edemeyen ünlü isim, son olarak havuz keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bikinisiyle verdiği pozlarda düzgün fiziğiyle hayran bırakan Şikel, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.