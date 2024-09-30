Çağla Şikel'den yazı aratmayan bikinili pozlar - Son Dakika
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Çağla Şikel'den yazı aratmayan bikinili pozlar

Çağla Şikel\'den yazı aratmayan bikinili pozlar

Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel'den sonbaharın ilk günlerinde yazı aratmayan bikinili pozlar geldi. Sosyal medya hesabından havuzda çekilmiş bikinili pozlarını paylaşan Şikel, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Yazın bitmesini kabullenemeyen Şikel'in paylaşımları takipçilerine 'yaz' nostaljisi yaşattı.

30.09.2024 17:28
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Çağla Şikel, havaların soğuduğu sonbaharın ilk günlerinde havuzlu paylaşımlar geldi. Havuz keyfi ile büyük ilgi toplayan manken, bikinisiyle verdiği pozlarla takipçilerini hayran bıraktı. Ünlü isim, düzgün fiziğiyle beğeni toplarken geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte sunuculuk yapan Çağla Şikel, kakül modasına uyum sağlayarak yeni saç modeli ve zarafetiyle yine övgüleri topladı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Şikel, bu kez de oğulları Kuzey ve Uzay ile olan kareleriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Havaların soğumasına rağmen yaza veda edemeyen ünlü isim, son olarak havuz keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bikinisiyle verdiği pozlarda düzgün fiziğiyle hayran bırakan Şikel, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Son Dakika Magazin Çağla Şikel'den yazı aratmayan bikinili pozlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat:
    Sütlaç (Nişastasız) Tarifi'nin Malzemeleri 6 su bardağı süt 4 su bardağı su 1 su bardağı pirinç 1 su bardağı şeker (şekerini az bulursanız 2 ya da 3 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz) 1 paket şekerli vanilin 40 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ben çay demleyim en iyisi hava serinledi 18 1 Yanıtla
  • özer bergin:
    Abla yaşlandığını kabul etmiyor, buzlu suya dalsanda, üstünü başını yırtsanda sonuçta emekli olduğunu kabul et artık. 8 0 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Ami tarihi Azami hız?? 3 0 Yanıtla
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