Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı - Son Dakika
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Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

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2017 yılında patlak veren ve aylarca Türkiye gündeminden düşmeyen skandal görüntülerin ardından ekranlara veda eden eski sunucu Murat Başoğlu'nun akıbeti uzun süredir merak ediliyordu. Yaklaşık 10 yıl süren sessizliğin ardından Başoğlu'nun Türkiye'yi terk ettiği, Yunanistan'a yerleştiği ve emlak sektörüne yöneldiği ortaya çıktı.

Bodrum'da yeğeniyle bir teknede çekilen uygunsuz görüntülerinin magazin basınına yansımasıyla büyük bir tepki toplayan Başoğlu'nun televizyon kariyeri aniden noktalanmıştı. Yaşanan infialin ardından hızlıca hukuki süreç başlamış ve eski sunucu hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Başoğlu'na, yargılama süresi boyunca mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı getirilerek dava sonuçlanana kadar Türkiye’de kalmasına karar verilmişti.

YENİ ADRESİ YUNANİSTAN, YENİ MESLEĞİ EMLAKÇILIK

Dava sürecinin tamamlanması ve uygulanan adli tedbirlerin kalkmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden eski sunucunun, Türkiye'den tamamen ayrıldığı anlaşıldı. Uzun süren sessizliğini sosyal medya üzerinden bozan Başoğlu, yeni halini ve yeni mesleğini takipçileriyle paylaştı. Televizyonculuk geçmişine sünger çeken Murat Başoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yerleşerek kariyerine bambaşka bir yön verdi ve gayrimenkul sektörüne adım attı.

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

HEDEF KİTLESİ "GOLDEN VİSA" ARAYANLAR

Yunanistan'da emlak danışmanlığı yapmaya başlayan Başoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda gayrimenkul yatırımı üzerinden Avrupa'da oturum izni, bilinen adıyla "Golden Visa" alma süreçlerine aracılık ettiğini duyurdu. Ticari faaliyetini anlatan Başoğlu, paylaştığı videoda Atina’nın en iyi inşaat firmaları ve en iyi avukatlarıyla çalıştıklarını belirterek müşterilerine en kısa zamanda Golden Visa sağladıklarını ifade etti.

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Son Dakika Magazin Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Layık olduğu yerde 4 0 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    ata topraklarında 3 1 Yanıtla
  • Sevdalı Sevdalı bakma Sevdalı Sevdalı bakma:
    kan gurubu Rh knbzk 0 0 Yanıtla
  • İsmail Bayram İsmail Bayram:
    Rum tohumu isabet olmuş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı - Son Dakika
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