Yelkenciler Athena konseriyle coşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yelkenciler Athena konseriyle coşacak

13.10.2022 15:11
Yelkenciler Athena konseriyle coşacak

Her yıl denizcilik ve yelken tutkunlarını Bodrum'da bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup, 22 Ekim Cumartesi günü Ağanlar Tersanesi'nde Athena grubunu ağırlayacak.

Her yıl denizcilik ve yelken tutkunlarını Bodrum'da bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup, 22 Ekim Cumartesi günü Ağanlar Tersanesi'nde Athena grubunu ağırlayacak. Athena konserinden elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Bursu Fonu, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne bağışlanacak.

Akdeniz'in en büyük deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup 34'üncü yılında da heyecan dolu yarışlar sonrasında nefes kesici bir etkinlikle tamamlanacak. 22 Ekim Cumartesi günü son bulacak olan yarışların ardından düzenlenecek ödül töreni sonrası Bodrum'da Athena rüzgarı esecek. Konser gelirinin Türk Eğitim Vakfı Prof. Dr. Galip İsen Eğitim Bursu Fonu, Bodrum Sağlık Vakfı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne bağışlanacağı organizasyon keyifli anlara sahne olacak. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla haberleri... Halikarnas Balıkçısı, Bodrum'da Çeşitli Etkinliklerle Anılıyor Muğla haberleri... Halikarnas Balıkçısı, Bodrum'da Çeşitli Etkinliklerle Anılıyor Muğla haberleri! EDAM 18'inci buluşmasını Bodrum'da gerçekleştirdi Muğla haberleri! EDAM 18'inci buluşmasını Bodrum'da gerçekleştirdi 'HALİKARNAS BALIKÇISI' MEZARI BAŞINDA ANILDI 'HALİKARNAS BALIKÇISI' MEZARI BAŞINDA ANILDI
Kaynak: İHA

Bodrum, Athena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yelkenciler Athena konseriyle coşacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yelkenciler Athena konseriyle coşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement