Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'na Yüsra Geyik Katılıyor - Son Dakika
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Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'na Yüsra Geyik Katılıyor

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu\'na Yüsra Geyik Katılıyor

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'na dördüncü bölümden itibaren oyuncu Yüsra Geyik, 'Rüya' karakteri ile dahil olacak. Dizi, Alzheimer hastası olan babasıyla mücadele eden Umut'un hikayesini anlatıyor. Yüsra Geyik daha önce Arka Sokaklar ve Aile dizilerinde başarılı performans sergilemişti. Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, ünlü isimleri bir araya getiren kadrosuyla dikkat çekiyor.

11.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:45
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Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun kadrosu genişliyor. Hikayesi kadar kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken diziye, dördüncü bölümünden itibaren oyuncu Yüsra Geyik, 'Rüya' karakteri ile dahil olacak.

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut'un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Yüsra Geyik, zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran'ın kız kardeşi 'Rüya' karakteri ile izleyici ile buluşacak.

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliha Çoban' karakteriyle yıldızı parlayan ve en son 'Aile' dizisinde Devin'in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşi Yağmur'u canlandırarak başarılı bir performans sergileyen Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas'ın dördüncü bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu üçüncü bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'na Yüsra Geyik Katılıyor - Son Dakika

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