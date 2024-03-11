Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun kadrosu genişliyor. Hikayesi kadar kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken diziye, dördüncü bölümünden itibaren oyuncu Yüsra Geyik, 'Rüya' karakteri ile dahil olacak.
Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut'un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide Yüsra Geyik, zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran'ın kız kardeşi 'Rüya' karakteri ile izleyici ile buluşacak.
Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliha Çoban' karakteriyle yıldızı parlayan ve en son 'Aile' dizisinde Devin'in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşi Yağmur'u canlandırarak başarılı bir performans sergileyen Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas'ın dördüncü bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu üçüncü bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.
Son Dakika › Magazin › Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'na Yüsra Geyik Katılıyor - Son Dakika
Survivor All Star yarışmasında mücadele eden Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurarak duygusal bir paylaşım yaptı. Ödüllerden yararlanamayan eşinin durumuna üzülen Özden, iletişimsizlik ve çaresizlik hissiyle başa çıkmaya çalıştığını belirtti.
MS hastalığıyla mücadele eden ve sık sık alkol alarak canlı yayınlar açan Serdar Ortaç, ağrıları nedeniyle sahnede oturarak performans sergiliyor. Son olarak tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan şarkıcı, ayakta durmakta zorlanıyor ve hayranlarından destek alıyor.
Ünlü çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in annesi Tülay Gezer, çocuğunu oyuncu yapmak isteyen annelere uyarılarda bulundu. Gezer, çocuğu oyuncu olan annelerin çocuklardan önce kendilerinin değişime uğradığını ve bunun da çocuk üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti. Ayrıca, Gezer çocuğunun farkındalığı evde yaşamasına izin vermediğini ve onu açık havada dışarıya çıkardıklarını söyledi.
Türk pop müziğine getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren ve 'Sevemem' isimli şarkısıyla müzikseverlerin hayranlığını kazanan Erol Büyükburç'un vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Sanatçının müzik kariyeri, gençlik yılları ve başarıları hakkında bilgiler.
96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. 'Poor Things' ve 'Barbie'den 'Oppenheimer'a birçok yapım ödül için yarıştı.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı" diyerek Poyraz'a Survivor tarihinin görmediği bir ceza vereceklerini açıklıyor. Poyraz'ın ne yaptığı ise yayınlanacak bölümde belli olacak.
Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, 21 yıl sonra davetli olarak yeniden Eurovision sahnesine çıkacak. Erener, Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek.
İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, karın ameliyatı sonrası ortadan kayboldu. Saray, boşanma iddialarını yalanlasa da Middleton'ın nerede olduğu konusunda şüpheler devam ediyor. Middleton, çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafla teşekkür etti ancak fotoğrafta yapılan oynama iddiaları tartışmalara yol açtı.
Dün akşam düzenlenen 96'ncı Oscar Ödülleri'nde oyuncu ve güreşçi John Cena, sahneye çırılçıplak çıktı. Ödül vermek için elindeki zarfı açamayan oyuncu bir ara çarşafla üstünü kapattı.
Temmuz ayında ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir gözlerden uzak büyüttüğü Elay adını verdiği kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?