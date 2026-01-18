Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı - Son Dakika
Magazin

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı
18.01.2026 09:35
Game of Thrones ile dünya çapında tanınan Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında zor anlar yaşadığını aktardı. İngiliz aktris, "Bir kaç saat içinde 3 farklı kişiyle cinsel ilişki sahnesi çektiğim için kaburgam kırıldı" diye konuştu.

Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies'in çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazayı anlattı.

Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen karakterine hayat veren 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Emilia Clarke, yeni projesi Ponies'in çekimleri sırasında zor anlar yaşadı. Clarke, bir yatak odasında çekilen cinsel ilişki sahnesi sırasında kaza geçirdiğini ve kaburgasının kırıldığını açıkladı.

"DOKTORA ANLATMAK KOLAY OLMADI"

Yaşadığı sakatlığın ardından tedavi gördüğünü belirten Clarke, "Nasıl yaralandığımı doktora açıklamam zor oldu" sözleriyle sürecin kendisi için oldukça sıkıntılı geçtiğini dile getirdi.

YENİ ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Emilia Clarke, Ponies dizisinde kocasının ölümünün ardından onun yerine casusluk yapan bir kadını canlandırıyor. Oyuncunun yeni rolü ve diziyle ilgili detaylar şimdiden merak uyandırdı.

