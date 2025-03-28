Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem - Son Dakika
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Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem

Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem

Ünlü şarkıcı Nilüfer yeni şarkısını yayınlayacağını duyurunca, "Şarkı yayınlamanın zamanı mı?" şeklinde tepkilerle karşılaştı. Nilüfer gelen eleştirilere isyan ederek, "Vatan sevgim, demokrasi anlayışım, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılığım için kimseye laf ettirmem" dedi.

28.03.2025 09:09
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Şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Nilüfer, 21 Mart'ta yayınlama kararı aldığı yeni şarkısını bir hafta erteledi. Şarkısını 28 Mart'ta yayınlayacağını duyuran Nilüfer'e tepki yağdı. Ünlü sanatçı kullanıcılardan, "Şarkı yayınlamanın zamanı mı?" şeklinde linç seviyesine varan tepkilerle karşılaştı.

"ATATÜRKÇÜLÜĞÜME LAF ETTİRMEM"

Nilüfer gelen tepkilere isyan etti. Sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt veren Nilüfer şu ifadeleri kullandı: "Bu gece yayınlanacak şarkı, kariyerimde söylediğim sanıyorum 276'ncı şarkı. İçim kıpır kıpır ama bir yandan da günlerdir huzursuzum. Hayatımın bütün yollarını, müzik üstüne kurdum ben. Benim için müzik, hislerimi en derinden ve en doğru şekilde ifade edebildiğim tek dil. Bundan dolayı da, hiç pişmanlık yaşamadım. Hep üretmeye çalıştım. Hep kendi ilkelerimle, dimdik, eğilip bükülmeden, hiç durmadan inandığım yolda yürüdüm. Vatan sevgim, demokrasi anlayışım, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılığım için kimseye laf ettirmem, Atatürkçü bir ailenin bu ilkelerle büyüyen bir evladı olarak... Burada doğdum ve burada son nefesimi vereceğim. En iyi bildiğim şeyi yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Sanat nefes aldırır, dayanma gücü verir. Bugüne kadar neler oldu, neler bitti, kimler geldi, kimler geçti, UNUTMAYIN. Daha demokratik, daha özgür, adaletli ve mutlu Türkiye'ye… Umutlarımız hiç tükenmez bizim. Sevgilerimle…"

Kültür Sanat, Demokrasi, Nilüfer, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Szka788304:
    yeminle bunlar ne yiyor içiyor Atatürk bir parti ye ait değil cumhuriyet demokrasi Atatürk diyenlerin neler yaptığını kimler için oy kampanyası düzenlediğini özgürlük vaatlerini ittifakları nı gördük bu ülkeye Bir çivi çakmış değiller demokrasi nin amacı zaten partiler içi yarış lider seçimi Lideri yok yeri geldi içlerinden bazen hiç tanınmayan birisi ile seçime girdiler yolsuzluk savunulamaz her partide olabilir 2 1 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Yav bi bitmediniz klişe lafçılar!!! 0 1 Yanıtla
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