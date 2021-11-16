Yılbaşına kısa süre kala sanatçıların yılbaşı programları belli oldu. Geçtiğimiz yıl konserlerden çok konserlerden alınan ücretler konuşulmuştu. Bu yıl da Megastar Tarkan'ın alacağı ücret konuşulmaya başlandı. Mısır'da yeni yılı karşılayacak Tarkan'ın bir gece için alacağı ücret 5 milyon lira.
Yeni yılda Mısır'da konser verecek Tarkan, ailesinden ayrı kalmak istemedi. Megastar'ın şimdiden Mısır'da bir otelde ailesi için rezervasyon yaptırdığı iddialar arasında.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle konser vermeyen Tarkan'ın rekorunu Özcan Deniz kırdı. Özcan Deniz geçen yıl, bir gecelik konser için 1 milyon TL kazandı. İşte diğer sanatçıların geçtiğimiz yıl aldıkları ücretler;
Ebru Gündeş: 900 bin TL
Hadise: 900 bin TL
Yıldız Tilbe: 900 bin TL
Hakan Altun: 750 bin TL
Son Dakika › Magazin › Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı - Son Dakika Magazin