Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı

Yılbaşına kısa süre kala sanatçıların yılbaşı programları belli oldu. Geçtiğimiz yıl konserlerden çok konserlerden alınan ücretler konuşulmuştu. Bu yıl da Megastar Tarkan'ın alacağı ücret konuşulmaya başlandı. Mısır'da yeni yılı karşılayacak Tarkan'ın bir gece için alacağı ücret 5 milyon lira.

YENİ YIL KONSERİNDE AİLESİ DE YANINDA OLACAK

Yeni yılda Mısır'da konser verecek Tarkan, ailesinden ayrı kalmak istemedi. Megastar'ın şimdiden Mısır'da bir otelde ailesi için rezervasyon yaptırdığı iddialar arasında.

GEÇTİĞİMİZ YIL REKOR ÖZCAN DENİZ'DEYDİ

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle konser vermeyen Tarkan'ın rekorunu Özcan Deniz kırdı. Özcan Deniz geçen yıl, bir gecelik konser için 1 milyon TL kazandı. İşte diğer sanatçıların geçtiğimiz yıl aldıkları ücretler;

Ebru Gündeş: 900 bin TL

Hadise: 900 bin TL

Yıldız Tilbe: 900 bin TL

Hakan Altun: 750 bin TL