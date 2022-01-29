Yeşilçam'da 'anne' rollerine hayat veren Diler Saraç hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın duayen ismi Fatma Girik'in ardından bu kez de filmlerde 'anne' rolüne hayat veren Diler Saraç hayatını kaybetti.

Diler Saraç, "Gülen Adam", "Dokunmayın Şabanıma", "Perihan Abla" ve "Süper Baba" isimli film ve dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, "Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik. Tanıyan ve seven herkesin başı sağolsun.." sözleriyle duyurdu.

DİLER SARAÇ KİMDİR?

Diler Saraç, 1937 yılında İzmir'de doğdu. Karşıyaka Lisesi orta kısmını bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi'nin Artist Yarışması'na katılarak oyunculuğa katıldı. Aşka Karşı Gelinmez filmiyle sinemaya geçti. Pisi Pisi (1975) filmindeki rolüyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Kısmetin En Güzeli, Acı Aşk, Çocuk Hırsızı Cafer gibi filmler başta olmak üzere 200'den fazla film ve TV dizisinde rol aldı. Son olarak 2007 yılında başrollerde Doğuş, Ali Sunal ve Mehtap Bayri'nin oynadığı, Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırdı.