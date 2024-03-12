Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği söylenen Bahar Öztan'dan sevenlerinin içini rahatlatan bir haber geldi.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Öztan, daha önce 3 kez kanseri yendi. Kanser tedavisine yeniden başlanan oyuncu, hastanede tedavi görüyor. Bir süredir sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapılmayan Öztan'ın entübe edildiği iddiaları sonrası oğlu açıklama yaptı.
Snop Magazin'e konuşan Yiğit Çolak, "İletişim yanlışlığı olmuş. Annem çok şükür iyi... Bu haberlere kimse itibar olmasın. Herhangi bir durum olursa kendi resmi adresinden açıklama yapılacak" dedi.
Öte yandan; Bahar Öztan sosyal medya hesabından son paylaşımını ekim ayında yapmış, hastaneden sevenlerine böyle seslenmişti: "Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum, her daim dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiyle kalın."
1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.
1987'de ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. Kemal Sunal ile rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı ve ardından da kariyerinde hızla yükseldi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak akıllara kazındı.
2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre orada yaşadı. 1993-2008 yılları arasında mimar Yavuz Çolak ile evlilik yaşadı ve bir oğlu dünyaya geldi. 2007'de 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisi için kamera karşısına geçen Bahar Öztan ardından Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başladı.
Son Dakika › Magazin › Bahar Öztan entübe mi edildi? Oğlundan ilk açıklama - Son Dakika
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