Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun'un karşılıklı dans ettiği anlar büyük alkış aldı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun'un karşılıklı dans ettiği anlar büyük alkış aldı

21.06.2023 16:13

Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun, bir davette buluşarak göz kamaştıran şıklıklarıyla bir ara karşılıklı dans etti. Dansın sonunda Hun, Şoray'ı alnından öperken hayranlarından büyük alkış topladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, 82 yaşındaki Ediz Hun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a benzetildi.

Birçok projede birlikte rol alan Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun, bir davette buluştu. Şıklıklarıyla göz kamaştıran ikili bir ara karşılıklı dans etti.

TÜRKAN ŞORAY'I ALNINDAN ÖPTÜ

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen iki efsane isim hayranlarıyla zaman geçirdi. Bir ara kendi seslerinin bulunduğu şarkının ritmine katılan Ediz Hun, Türkan Şoray'ın elinden tutarak dans etti. Dansın sonunda Hun, Şoray'ı alnından öperken o dakikalarda hayranlarından büyük alkış topladı. İki efsane ismin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlayınca "İki güzel insan" yorumları yapıldı.

Öte yandan 82 yaşındaki Ediz Hun, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a benzetildi.

Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun karşılıklı dans etti
Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun karşılıklı dans etti
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Ahları gitmiş vahları kalmış Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Türkan Şoray, Ediz Hun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun'un karşılıklı dans ettiği anlar büyük alkış aldı - Son Dakika


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