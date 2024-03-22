Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam\'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi devam ederken, bu akşam hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 22 Mart Cuma günü Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

22.03.2024 00:33  Güncelleme: 00:35
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Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi.

Bahar Öztan: O ekibe güvenseydim, bugün yaşamıyordum - Sözcü

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı.

Kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu bu akşam hayatını kaybetti.

CENAZESİ NE ZAMAN NERDEN KALDIRILACAK?

Öztan'ın cenazesi, 22 Mart Cuma günü Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

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Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahar Öztan bu akşam hayata gözlerini yumdu.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti - Son Dakika

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