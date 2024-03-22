Yeşilçam\'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi.
Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz yıl daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı.
Kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu bu akşam hayatını kaybetti.
CENAZESİ NE ZAMAN NERDEN KALDIRILACAK?
Öztan'ın cenazesi, 22 Mart Cuma günü Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek
Bir haftadır yoğun bakımda olan Bahar Öztan bu akşam hayata gözlerini yumdu.
BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
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Dağhan Aydan'ı kurtarabilmek için Ekber'in oyunlarına karşı savaşan birçok engelle mücadele ediliyor. Ekber'in ihanetiyle suçlanan Kurt'un peşinden adamlar gönderiliyor. Enver'in pusu kurduğunu öğrenen Ekber, onu aramaya başlıyor. Olaylar aralarında olanları konuşmak için bir fırsat yaratıyor ve Enver ile Ekber arasında gerilim artıyor. Oya'nın tepkisi Ekber'i şaşırtırken, Yağmur Ekber ile konuşmayı düşünüyor ve Gürkan Dağhan'ın çevresinde olmaya devam ediyor.
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğmuş ve Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Sanat hayatına reklamlarla başlayan Öztan, 'Gamzeli Güzel' olarak tanınmıştır. Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlarla tanınırlığı artmıştır. Reklam filmleri ve fotoromanlarının yanı sıra sinema ve dizi projelerinde de yer almıştır. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı önemli oyuncularından biridir. Evli olan Öztan'ın bir oğlu vardır ve Bodrum'da bir anaokulu açmıştır. Uzun süre Amerika'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında İstanbul'a dönmüştür. Son olarak 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca ve Görgüsüzler dizilerinde rol almıştır.
Cem Yılmaz, mutlu bir ilişkisi bulunan sevgilisi Necla Karahalil ile birlikte Tekirdağ'a gitti. Çift, Tekirdağ sokaklarında el ele gezerken objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz'ın sağlık sorunları yaşadığı ve gösterisini erken bitirdiği de haberde yer aldı.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan, kanser tedavisi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Oğlu Yiğit Çolak, Öztan'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Öztan'ın cenazesi yarın Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. İskenderun doğumlu olan Bahar Öztan, reklam filmleri ve fotoromanlarda önemli roller üstlenmiş, birçok Yeşilçam filmine imza atmıştı.
Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Bahar Öztan 61 yaşında hayatını kaybetti.
Güzel oyuncu Nevide Çiçek, bir dönem sevgilisi olan Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbil ile geçirdiği zaman için pişman olduğunu belirten Çiçek, "Yeni sevgilisiyle kendisine mutluluklar diliyorum, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Sahte samimiyetlerine ve sevgililiklerine devam etsinler. Malum kişi beni idol olarak görüyor. Önce bir diksiyon kursuna gitsin" dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde teknik direktörler ve futbol camiasından birçok isim hazır bulundu. Ersen Martin, Türkiye'de birçok takımda forma giydi ve 3 kez A Milli Takım'da görev aldı.
Aort damarının yırtılması nedeniyle tedavi gören ve hayatını kaybeden Milli Futbolcu Ersen Martin, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok spor camiasından isimler ve sevenleri katıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve eski takım arkadaşı Servet Çetin, Martin'i övgüyle anarak duygularını dile getirdi. Ersen Martin, futbol kariyerinde birçok takımda forma giymişti.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen ilçelerin başında Etimesgut geliyor. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin adayı olarak seçime girdiği ilçede yapılan anketten sürpriz bir sonuç çıktı. Ankete göre; MHP'nin adayı Enver Demirel birinci sırada yer alırken, Erdal Beşikçioğlu ise yüzde 41.1 ile ikinci sırada kendine yer bulabildi.
Dünya çapında ünlü model Bella Hadid'in Vogue Italia için çekilen fotoğraf çekiminde atın üzerinde durması hayranlarından eleştiri aldı. Ata zarar verebileceği endişesiyle tepki gösterenlerin yanı sıra bazı hayranlar da çekimi övdü. Bella Hadid daha önce de binicilik becerilerini sergilemişti.
Cem Yılmaz bir süredir aşk yaşadığı genç sevgilisi Necla Karahalil ile ilk kez el ele görüntülendi. Karahalil, Yılmaz'a memleketi Tekirdağ'ı gezdirdi.
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