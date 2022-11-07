Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice'nin son hali beğeni topladı - Son Dakika
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Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice'nin son hali beğeni topladı

07.11.2022 10:41

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasından olan ve efsane isim Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice'nin son hali görenleri hayran bıraktı. Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü Ayşen Cansev canlandırmıştı.

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. Cansev'in yıllar sonraki halini görenler "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" demekten kendini alamadı.

Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice son haliyle hayran bıraktı

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice son haliyle hayran bıraktı

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.

Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice son haliyle hayran bıraktı

Asıl adı Nergis Cansevdi'dir. 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmiştir. Şark Bülbülü olmak üzere Yeşilçam'da 10'dan fazla filmde yer almıştır. Ekranlardan yıllardır uzak kalan ve adeta izini kaybettiren Cansevdi hiçbir projede yer almıyor.

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Kemal Sunal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice'nin son hali beğeni topladı - Son Dakika


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