Şark Bülbülü'nün utangaç güzeli Hatice'nin son hali beğeni topladı

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. Cansev'in yıllar sonraki halini görenler "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" demekten kendini alamadı.

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.

Asıl adı Nergis Cansevdi'dir. 1974 yılında SES mecmuası 3. güzeli seçilmiştir. Şark Bülbülü olmak üzere Yeşilçam'da 10'dan fazla filmde yer almıştır. Ekranlardan yıllardır uzak kalan ve adeta izini kaybettiren Cansevdi hiçbir projede yer almıyor.