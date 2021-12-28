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Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı

28.12.2021 15:47

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Yeşim Salkım, eski eşi Hakan Uzan'la yaşadığı sorunları unuttuğunu ve onu affettiğini söyledi. Salkım, Uzan ile çocuk sahibi olmak istediklerini ancak hastalığından dolayı iki kere bebek düşürdüğünü söledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım oldu. Hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Salkım, eski eşi Hakan Uzan'la ilgili de konuştu.

"İÇİMDE YARA OLAN BİRKAÇ İNSAN VAR"

3 ay önce kaybettiği babasının ardından kimseyle küs ölmek istemediğini söyleyen Yeşim Salkım, "Hayat pamuk ipliğine bağlı. Birbirimizi kıracak ya da küsecek kadar uzun olmadığını gördüm. Hiç kimseye küs ölmek istemiyorum. Görüşmeyi seçmediğim insanlar olacaktır. Aynı masada oturmayı tercih etmediğim insanlar olacaktır ama içimde affedip onu evrene emanet ettiğim insanlar var artık. Bu kişilerin isimlerini vermek istemiyorum. İçimde yara olan birkaç insan var tabi ki de bunlarla da görüşmemeyi düşünüyorum. Bu konuda kimsenin aklına Gülben Ergen gelmesin" dedi.

Yeşim Salkım, 'Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın' sorusu üzerine yaşadığı acıyı anlattı

"HAKAN UZAN'I AFFETTİM AMA GÖRÜŞMEYİ TERCİH ETMEM"

Yeşim Salkım, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Hakan Uzan'ı affettin mi?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Tabi ki affettim. Ben hayatımdaki herkesi affettim. Uzan'la görüşmeyi tercih etmem. Gördüğüm zaman iyi olmasını dileyeceğim, gözünün içine bakarak iyi ol, çok kısa ömrümüz var diyeceğim. Hayatıma giren olumlu ya da olumsuz herkesi affettim."

Yeşim Salkım, 'Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın' sorusu üzerine yaşadığı acıyı anlattı

"HASTALIĞIMDAN DOLAYI İKİ KERE BEBEK DÜŞÜRDÜM"

Hakan Uzan'la evliliğinden neden çocuk yapmadığını da açıklayan Yeşim Salkım, "Nasip değilmiş. İkimizde çok çocuk istedik. Aramızdaki aşk çok büyüktü. Evliliğimizde 6 sene sürdü. Benim Akdeniz Anemisi hastalığım var ve o dönemde hastalığımı çok yoğun yaşıyordum. İki kere hamile kaldım ama bebekler öldü. Yukarıdaki istemeyince kuş uçmuyor. 40 yaşını bitirdiğimde Ada'ya hamile kaldım ve rahimde 5 aylık bebek kadar tümör varken hamileydim" şeklinde konuştu.

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Yeşim Salkım, Hakan Uzan, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşim Salkım, 'Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın' sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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