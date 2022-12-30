Kısmetse Olur'da büyük kavga! Kadın yarışmacılar birbirine girdi - Son Dakika
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Kısmetse Olur'da büyük kavga! Kadın yarışmacılar birbirine girdi

30.12.2022 12:14

5 yıl aradan sonra YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur'da kadınlar arasında kavga çıktı. Cansel ve Aybüke arasında başlayan tartışmada fiziksel temas bulunan iki isim de sarı kart ile uyarı aldı.

Bir dönem Kanal D erkanlarında yayınlanan reyting rekortmeni yarışma Kısmetse Olur, 5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başladı. 9 kadın ve erkeğin yarıştığı Kısmetse Olur'un dün yayınlanan bölümünde tansiyon yükseldi.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinin başında gelen Aybüke ve Cansel arasında gerginlik çıktı. Aybüke, Cansel'in yanından "Yılan, yılansın" diyerek geçti. Cansel'in yerinden kalkıp Aybüke'nin üzerine yürümesiyle ortalık bir anda gerildi. Aybüke'nin elindeki meyve suyunu üzerine dökmesiyle çılgına dönen ve "Ben bu kızı mahvedeceğim" diyen Cansel, saldırmaya çalıştı. O anlarda ise kadın yarışmacılar ikilinin arasına girerek engellemeye çalıştı.

Kısmetse Olur'da kavga! Kadın yarışmacılar birbirine girdi

İKİ YARIŞMACI DA UYARI ALDI

Bir süre sonra yeniden Cansel'in üzerine yürüyerek temasta bulunan Aybüke, kural ihlali yaptı. Yaşanan kavganın ardından gün sonu değerlendirmesi için kadınlar evine gelen sunucu Öykü Serter, temasta bulunulduğu için iki yarışmacı sarı kart ile uyardı.

Kısmetse Olur'da kavga! Kadın yarışmacılar birbirine girdi
Kısmetse Olur'da kavga! Kadın yarışmacılar birbirine girdi
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Kısmetse Olur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur'da büyük kavga! Kadın yarışmacılar birbirine girdi - Son Dakika


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