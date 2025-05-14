Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı - Son Dakika
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Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

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2009 yılında canlı yayında yaşadıkları kavga sonrası bir daha bir araya gelmeyen Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştı. Tilbe, Tatlıses'in lansmanına katılıp elini öptü; ikili birlikte mangal yaparak dostluk mesajı verdi.

14.05.2025 17:09  Güncelleme: 17:27
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Türk müziğinin iki güçlü ismi Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yıllar süren sessizliğin ardından yeniden bir araya geldi. Aralarındaki gerginlik nedeniyle uzun süredir yan yana gelmeyen ikili, tam 15 yıl sonra ilk kez birlikte medyanın karşısına çıktı.2009 yılında Tatlıses'in sunduğu televizyon programında yaşanan tartışma, iki sanatçının arasını açmış ve o günden sonra herhangi bir projede buluşmamışlardı. İkili, birbirleri hakkında yapılan açıklamalardan da özellikle uzak durmuş, yıllarca aynı etkinliklerde bile bulunmamaya özen göstermişti.

LANSMANDA BARIŞ RÜZGÂRI ESTİ

Sürpriz buluşma, İbrahim Tatlıses'in yeni inşaat projesinin lansmanında gerçekleşti. Davetliler arasında yer alan Yıldız Tilbe, etkinlik alanına gelerek Tatlıses'in elini öptü ve yanına oturdu. Bu sıcak kare, yıllardır beklenen barışın sembolü oldu.

MANGAL SOHBETİYLE NOKTA KONDU

İkili daha sonra birlikte mangal yaptı ve basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtladı. Esprili ve samimi tavırları dikkat çeken Tilbe ve Tatlıses, eski kırgınlıkları geride bıraktıklarını adeta ilan etti.

Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe, 3-sayfa, Magazin, Kavga, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fahri Sağgül:
    Yaa Allah aşkına projesimi kaldı posası çıkmış haa doğruya reklam reklamdır kötüsü olmaz 14 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ÇOLAK İBO İYİ BİR ŞEKİLDE YAPRAK SARMASINI YEMİŞ 7 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Allah öldürmüyor ,süründürüyor. 0 0 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım:
    ne gerek var yıldız yaw. sen bizim yıldızımızsın öpme bidaha el falan. adam olanın eli öpülür olmayana gömülür.. 0 0 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    seni mangalcilarin elinden aldim abi beni kurtar demedin mi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı - Son Dakika
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