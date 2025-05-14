Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Türk müziğinin iki güçlü ismi Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses, yıllar süren sessizliğin ardından yeniden bir araya geldi. Aralarındaki gerginlik nedeniyle uzun süredir yan yana gelmeyen ikili, tam 15 yıl sonra ilk kez birlikte medyanın karşısına çıktı.2009 yılında Tatlıses'in sunduğu televizyon programında yaşanan tartışma, iki sanatçının arasını açmış ve o günden sonra herhangi bir projede buluşmamışlardı. İkili, birbirleri hakkında yapılan açıklamalardan da özellikle uzak durmuş, yıllarca aynı etkinliklerde bile bulunmamaya özen göstermişti.

LANSMANDA BARIŞ RÜZGÂRI ESTİ

Sürpriz buluşma, İbrahim Tatlıses'in yeni inşaat projesinin lansmanında gerçekleşti. Davetliler arasında yer alan Yıldız Tilbe, etkinlik alanına gelerek Tatlıses'in elini öptü ve yanına oturdu. Bu sıcak kare, yıllardır beklenen barışın sembolü oldu.

MANGAL SOHBETİYLE NOKTA KONDU

İkili daha sonra birlikte mangal yaptı ve basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtladı. Esprili ve samimi tavırları dikkat çeken Tilbe ve Tatlıses, eski kırgınlıkları geride bıraktıklarını adeta ilan etti.